https://ria.ru/20250108/es-1992827451.html

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа - РИА Новости, 08.01.2025

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

В Европейской комиссии заявили, что, несмотря на жесткие заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости вхождения Гренландии (в настоящее... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:31:00+03:00

2025-01-08T16:31:00+03:00

2025-01-08T16:31:00+03:00

в мире

гренландия

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дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В Европейской комиссии заявили, что, несмотря на жесткие заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости вхождения Гренландии (в настоящее время является автономной территорией Дании) в состав Соединенных Штатов, намерены самым плотным образом сотрудничать с новой американской администрацией по укреплению трансатлантической повестки. Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "Мы не будем комментировать отдельные заявления. Наш принцип: суверенитет стран должен соблюдаться… Со своей стороны мы ждем начала работы с новой администрацией в США по укреплению трансатлантических отношений по общим темам и целям в общих стратегических интересах", - сказала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос датских журналистов. Там также отказались пояснить, какие контрмеры примут на уровне ЕС в случае, если Трамп выполнит угрозу и введет экономические меры против Дании. В ЕК лишь назвали такую ситуацию "слишком гипотетической".

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

гренландия

сша

дания

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия