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ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга - РИА Новости, 08.01.2025
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15:51 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/es-1992823527.html
ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга
ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга - РИА Новости, 08.01.2025
ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга
В ЕС могут открыть расследование и даже оштрафовать компанию Meta* в случае, если она отменит фактчекинг в Европе и нарушит тем самым закон о цифровых услугах... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:51:00+03:00
2025-01-08T15:51:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В ЕС могут открыть расследование и даже оштрафовать компанию Meta* в случае, если она отменит фактчекинг в Европе и нарушит тем самым закон о цифровых услугах (DSA) Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Ранее основатель американской корпорации Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях. "Если будет поступать такая информация (о прекращении фактчекинга - ред.), нам будет необходимо получить анализ оценки рисков того, что компания не соблюдает DSA. И если ее меры не соответствуют закону, то мы открываем процедуру о нарушении, и в соответствии с этим могут применяться штрафы", - сказал представитель ЕК. Он также указал, что в ЕС из-за решения Цукерберга опасаются роста объема контента, содержащего дезинформацию. По словам Цукерберга, корпорация ранее стремилась отвечать на требования властей и традиционных СМИ, которые требовали "все больше и больше цензуры" в американских социальных сетях. Однако последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений, добавил он. По его словам, в США "происходит слишком много ошибок и слишком много цензуры... фактчекеры были слишком политически предвзяты и уничтожили больше доверия, чем создали". Цукерберг считает, что инструменты контроля за проверкой фактов в соцсетях все больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения и людей с различными мнениями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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в мире, технологии, сша, россия, европа, марк цукерберг, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Технологии, США, Россия, Европа, Марк Цукерберг, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга

Ренье: в ЕС могут оштрафовать Meta за нарушение закона о цифровых услугах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В ЕС могут открыть расследование и даже оштрафовать компанию Meta* в случае, если она отменит фактчекинг в Европе и нарушит тем самым закон о цифровых услугах (DSA) Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Ранее основатель американской корпорации Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях.
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"Если будет поступать такая информация (о прекращении фактчекинга - ред.), нам будет необходимо получить анализ оценки рисков того, что компания не соблюдает DSA. И если ее меры не соответствуют закону, то мы открываем процедуру о нарушении, и в соответствии с этим могут применяться штрафы", - сказал представитель ЕК.
Он также указал, что в ЕС из-за решения Цукерберга опасаются роста объема контента, содержащего дезинформацию.
По словам Цукерберга, корпорация ранее стремилась отвечать на требования властей и традиционных СМИ, которые требовали "все больше и больше цензуры" в американских социальных сетях. Однако последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений, добавил он. По его словам, в США "происходит слишком много ошибок и слишком много цензуры... фактчекеры были слишком политически предвзяты и уничтожили больше доверия, чем создали". Цукерберг считает, что инструменты контроля за проверкой фактов в соцсетях все больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения и людей с различными мнениями.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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