https://ria.ru/20250108/es-1992823527.html

ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга

ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга - РИА Новости, 08.01.2025

ЕК пригрозила оштрафовать Meta* в случае отмены фактчекинга

В ЕС могут открыть расследование и даже оштрафовать компанию Meta* в случае, если она отменит фактчекинг в Европе и нарушит тем самым закон о цифровых услугах... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:51:00+03:00

2025-01-08T15:51:00+03:00

2025-01-08T15:51:00+03:00

в мире

технологии

сша

россия

европа

марк цукерберг

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В ЕС могут открыть расследование и даже оштрафовать компанию Meta* в случае, если она отменит фактчекинг в Европе и нарушит тем самым закон о цифровых услугах (DSA) Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Ранее основатель американской корпорации Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях. "Если будет поступать такая информация (о прекращении фактчекинга - ред.), нам будет необходимо получить анализ оценки рисков того, что компания не соблюдает DSA. И если ее меры не соответствуют закону, то мы открываем процедуру о нарушении, и в соответствии с этим могут применяться штрафы", - сказал представитель ЕК. Он также указал, что в ЕС из-за решения Цукерберга опасаются роста объема контента, содержащего дезинформацию. По словам Цукерберга, корпорация ранее стремилась отвечать на требования властей и традиционных СМИ, которые требовали "все больше и больше цензуры" в американских социальных сетях. Однако последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений, добавил он. По его словам, в США "происходит слишком много ошибок и слишком много цензуры... фактчекеры были слишком политически предвзяты и уничтожили больше доверия, чем создали". Цукерберг считает, что инструменты контроля за проверкой фактов в соцсетях все больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения и людей с различными мнениями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20240701/meta-1956612101.html

https://ria.ru/20241114/ek-1983776749.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, россия, европа, марк цукерберг, евросоюз, еврокомиссия