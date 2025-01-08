В ЕП заявили о слабости Зеленского из-за отказа от консультаций по газу
Депутат ЕП Беньова: отказ от консультаций по газу говорит о слабости Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Нежелание Киева участвовать в консультациях по ситуации с транзитом газа через украинскую территорию в Европу говорит о слабости Владимира Зеленского, считает депутат Европейского парламента от Словакии Моника Беньова.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут.
"То, что президент Украины отменил запланированную (на 7 января - ред.) встречу в Брюсселе по поводу поставок газа в Словакию, свидетельствует о его упрямстве и слабости", - написала Беньова на странице в социальной сети Facebook*.
Она отметила, что словацкий премьер Фицо в четверг в Брюсселе будет бороться за энергетические интересы Словакии, "несмотря на надменность Зеленского".
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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