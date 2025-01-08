В Греции оценили планы ЕС по увеличению расходов на оборону
Профессор Калентеридис: планы ЕС увеличить оборонные расходы вызовут разногласия
Флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Планы Евросоюза относительно наращивания расходов на оборону только вызовут разногласия между странами-членами и увеличат государственные долги, заявил РИА Новости профессор Эгейского колледжа в Афинах Ставрос Калентеридис.
"Из-за различий в уровне экономического развития и национальных приоритетах стран-членов ЕС такой подход приведет к снижению сплоченности, внутренним разногласиям, а в конечном итоге – к раздорам и дисгармонии", – сказал Калентеридис.
В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Комментируя это, Калентеридис сказал, что сейчас появляются новые идеи не только об увеличении взносов, но и об увеличении займов ради обеспечения военно-промышленных комплексов в ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.