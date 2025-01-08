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В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри - РИА Новости, 08.01.2025
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13:38 08.01.2025 (обновлено: 13:54 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/erevan-1992807434.html
В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри
В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри - РИА Новости, 08.01.2025
В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри
В повестке Еревана нет вопроса об изменении договора о присутствии 102-й российской военной базы в Армении, заявил журналистам глава армянского МИД Арарат... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:38:00+03:00
2025-01-08T13:54:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. В повестке Еревана нет вопроса об изменении договора о присутствии 102-й российской военной базы в Армении, заявил журналистам глава армянского МИД Арарат Мирзоян."Могу сказать, что такого вопроса - о военной базе - хотя бы на данный момент нет", - сказал Мирзоян, отвечая на вопрос, есть ли инициативы о пересмотре или изменении договора о присутствии российской военной базы на армянской территории.
https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html
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армения, в мире, россия
Армения, В мире, Россия
В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри

МИД Армении: в повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. В повестке Еревана нет вопроса об изменении договора о присутствии 102-й российской военной базы в Армении, заявил журналистам глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Могу сказать, что такого вопроса - о военной базе - хотя бы на данный момент нет", - сказал Мирзоян, отвечая на вопрос, есть ли инициативы о пересмотре или изменении договора о присутствии российской военной базы на армянской территории.
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