https://ria.ru/20250108/erevan-1992807434.html

В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри

В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри - РИА Новости, 08.01.2025

В повестке Еревана нет вопроса о российской военной базе в Гюмри

В повестке Еревана нет вопроса об изменении договора о присутствии 102-й российской военной базы в Армении, заявил журналистам глава армянского МИД Арарат... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:38:00+03:00

2025-01-08T13:38:00+03:00

2025-01-08T13:54:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. В повестке Еревана нет вопроса об изменении договора о присутствии 102-й российской военной базы в Армении, заявил журналистам глава армянского МИД Арарат Мирзоян."Могу сказать, что такого вопроса - о военной базе - хотя бы на данный момент нет", - сказал Мирзоян, отвечая на вопрос, есть ли инициативы о пересмотре или изменении договора о присутствии российской военной базы на армянской территории.

https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, в мире, россия