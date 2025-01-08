https://ria.ru/20250108/engels-1992834461.html

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:50:00+03:00

2025-01-08T17:50:00+03:00

2025-01-08T21:35:00+03:00

происшествия

энгельс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.Решение принято из-за увеличения площади возгорания. Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.При ликвидации пожара погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Также одного специалиста госпитализировали. Как отметил губернатор, Минздраву поручили держать на особом контроле ситуацию с оказанием помощи. Бусаргин также добавил, что весь день в районе пожара брали пробы воздуха специалисты из управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировали.

https://ria.ru/20250106/bpla-1992623620.html

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энгельс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)