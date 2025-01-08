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В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
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17:50 08.01.2025 (обновлено: 21:35 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/engels-1992834461.html
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:50:00+03:00
2025-01-08T21:35:00+03:00
происшествия
энгельс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.Решение принято из-за увеличения площади возгорания. Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.При ликвидации пожара погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Также одного специалиста госпитализировали. Как отметил губернатор, Минздраву поручили держать на особом контроле ситуацию с оказанием помощи. Бусаргин также добавил, что весь день в районе пожара брали пробы воздуха специалисты из управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировали.
https://ria.ru/20250106/bpla-1992623620.html
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происшествия, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

В Энгельсе введут режим ЧС из-за увеличения площади пожара после атаки БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Решение принято из-за увеличения площади возгорания. Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.
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При ликвидации пожара погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Также одного специалиста госпитализировали. Как отметил губернатор, Минздраву поручили держать на особом контроле ситуацию с оказанием помощи.
Бусаргин также добавил, что весь день в районе пожара брали пробы воздуха специалисты из управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировали.
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