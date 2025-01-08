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МИД ПМР опубликовал текст письма вице-премьера Молдавии об энергокризисе - РИА Новости, 08.01.2025
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16:58 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/energokrizis-1992829865.html
МИД ПМР опубликовал текст письма вице-премьера Молдавии об энергокризисе
МИД ПМР опубликовал текст письма вице-премьера Молдавии об энергокризисе - РИА Новости, 08.01.2025
МИД ПМР опубликовал текст письма вице-премьера Молдавии об энергокризисе
Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) опубликовало текст письма вице-премьера Молдавии по реинтеграции Олега... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:58:00+03:00
2025-01-08T16:58:00+03:00
в мире
молдавия
украина
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газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) опубликовало текст письма вице-премьера Молдавии по реинтеграции Олега Серебряна на тему энергокризиса. "В отступление от норм дипломатической практики в связи с неадекватным демаршем пресс-секретаря премьер-министра Республики Молдова, предъявившего молдавским СМИ одно из писем, направленных представителем по политическим вопросам от Республики Молдова, МИД публикует без изъятий указанное письмо, а также ответ приднестровской стороны. Исходим из того, что, ознакомившись с данной перепиской, общественность и СМИ обеих стран смогут самостоятельно сделать соответствующие выводы на предмет того, носило ли обращение Республики Молдова адекватный, конструктивный и прикладной характер", - говорится в сообщении МИД ПМР, размещенном в среду на сайте ведомства. В МИД ПМР также подтвердили открытость Приднестровья к диалогу и нацеленность на поиск компромиссных развязок в интересах защиты законных прав населения. "Молдавская сторона никогда ранее не выступала с предметными, реализуемыми инициативами относительно недопущения и преодоления негативных последствий топливно-энергетического кризиса в Приднестровье. Более того, Республика Молдова проигнорировала призыв приднестровской стороны совместно обратиться к России и Украине с просьбой, соответственно, о поставке и транспортировке природного газа", - отмечено в сообщении. В конце декабря 2024 года "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250108/krizis-1992815490.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
МИД ПМР опубликовал текст письма вице-премьера Молдавии об энергокризисе

МИД ПМР опубликовал текст письма вице-премьера Серебряна на тему энергокризиса

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) опубликовало текст письма вице-премьера Молдавии по реинтеграции Олега Серебряна на тему энергокризиса.
"В отступление от норм дипломатической практики в связи с неадекватным демаршем пресс-секретаря премьер-министра Республики Молдова, предъявившего молдавским СМИ одно из писем, направленных представителем по политическим вопросам от Республики Молдова, МИД публикует без изъятий указанное письмо, а также ответ приднестровской стороны. Исходим из того, что, ознакомившись с данной перепиской, общественность и СМИ обеих стран смогут самостоятельно сделать соответствующие выводы на предмет того, носило ли обращение Республики Молдова адекватный, конструктивный и прикладной характер", - говорится в сообщении МИД ПМР, размещенном в среду на сайте ведомства.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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В МИД ПМР также подтвердили открытость Приднестровья к диалогу и нацеленность на поиск компромиссных развязок в интересах защиты законных прав населения. "Молдавская сторона никогда ранее не выступала с предметными, реализуемыми инициативами относительно недопущения и преодоления негативных последствий топливно-энергетического кризиса в Приднестровье. Более того, Республика Молдова проигнорировала призыв приднестровской стороны совместно обратиться к России и Украине с просьбой, соответственно, о поставке и транспортировке природного газа", - отмечено в сообщении.
В конце декабря 2024 года "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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6 января, 17:53
 
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