https://ria.ru/20250108/el-1992779836.html

В РЭО рассказали, как правильно утилизировать новогоднюю ель

В РЭО рассказали, как правильно утилизировать новогоднюю ель - РИА Новости, 08.01.2025

В РЭО рассказали, как правильно утилизировать новогоднюю ель

Новогодние ели после праздников следует сдавать на переработку в пункты сбора, если их нет по близости, нужно обрубить ветви, распилить ствол на куски и... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T03:09:00+03:00

2025-01-08T03:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новогодние ели после праздников следует сдавать на переработку в пункты сбора, если их нет по близости, нужно обрубить ветви, распилить ствол на куски и выбросить в бак для неперерабатываемых отходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). В компании заявили, что новогодние деревья после праздников следует отнести в ближайший пункт приема "Елочный круговорот" и сдать их на переработку - в Москве находится 158 таких точек, они будут работать круглосуточно со 2 января по 28 февраля 2025 года. Подобные пункты сбора работают и в других регионах. "Если сдать дерево никуда не получается, следует обрубить ветви и распилить ствол на куски до метра длиной. Тогда его можно будет выбросить в бак для неперерабатываемых отходов. Целое дерево можно отнести только в бункер для крупногабаритного мусора", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, после утилизации новогодние ели и сосны могут превратиться в дрова, в корм для животных в зоопарке, в щепу, которая нужна в сельском хозяйстве или для украшения городских клумб. Специалисты подчеркнули, что на деревьях нельзя оставлять новогодние украшения, поскольку попадание пластика и стекла в щепу опасно для животных и птиц. Эксперты также предупредили, что пытаться поместить целое дерево в мусорный контейнер - плохая идея, также нельзя оставлять елку рядом с площадкой для сбора отходов и засовывать дерево в мусоропровод.

https://ria.ru/20241224/elka-1991054560.html

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