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Экс-главред Telegram-канала Nexta встретился в колонии с Бабарико

Экс-главред Telegram-канала Nexta встретился в колонии с Бабарико - РИА Новости, 08.01.2025

Экс-главред Telegram-канала Nexta встретился в колонии с Бабарико

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии и... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:50:00+03:00

2025-01-08T13:50:00+03:00

2025-01-08T13:51:00+03:00

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МИНСК, 8 янв – РИА Новости. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии и помилованный президентом Александром Лукашенко, сообщил, что встретился в колонии с осужденным участником выборов президента республики в 2020 году Виктором Бабарико. "Я сейчас нахожусь за воротами исправительной колонии номер один в городе Новополоцке (Витебская область - ред.), где я встречался с Виктором Бабарико", - сказал Протасевич на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Протасевич пояснил, что целью его визита было "передать весточки" Бабарико от его родни и "доставить его письмо в обратном направлении". "Письмо было написано – как текстовое, так и в видеоформате. По самой встрече могу сказать, что Виктор Дмитриевич выглядит хорошо. Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то посмеялись. Он по-прежнему в очень добром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия", - добавил Протасевич. Он воздержался от других подробностей встречи, но опубликовал несколько фотографий и видео с Бабарико. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико выдвигаться на пост президента республики в 2020 году. После приговора представители находящейся за рубежом белорусской оппозиции заявляли, что Бабарико в колонии ограничен в контактах, в том числе с родственниками, и выражали озабоченность состоянием его здоровья. Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через Telegram-каналы, одним из наиболее популярных и стал канал Nexta.

https://ria.ru/20240920/lukashenko-1973736748.html

https://ria.ru/20250107/ran-1992715728.html

https://ria.ru/20250107/belorussiya-1992734352.html

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, витебская область, афины, виктор бабарико, роман протасевич, александр лукашенко, ryanair