Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году
Ефимов: инвесторы в 2025 году построят в Москве девять спортивных объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В 2025 году в Москве усилиями частных инвесторов будет возведено девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"За 2024 год инвесторы построили девять спортивных объектов. Их общая площадь превышает 70 тысяч квадратных метров. Один из самых крупных объектов 2024 года был введен в эксплуатацию в мае. Это универсальный культурно-спортивный центр “Чайка” площадью почти 18 тысяч квадратных метров. В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще восемь объектов спорта общей площадью около 58 тысяч квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В их числе спорткомплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров в Раменках, указал заммэра.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил о введенном в апреле этого года физкультурно-оздоровительном комплексе на Панфиловском проспекте в Зеленограде. Он также указал, что в будущем году в столице планируется построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове.
Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025–2027 годах в Москве возведут 36 спортивных объектов.