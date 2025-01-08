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Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году

Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году - РИА Новости, 08.01.2025

Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году

В 2025 году в Москве усилиями частных инвесторов будет возведено девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:14:00+03:00

2025-01-08T13:14:00+03:00

2025-01-08T13:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В 2025 году в Москве усилиями частных инвесторов будет возведено девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 2024 год инвесторы построили девять спортивных объектов. Их общая площадь превышает 70 тысяч квадратных метров. Один из самых крупных объектов 2024 года был введен в эксплуатацию в мае. Это универсальный культурно-спортивный центр “Чайка” площадью почти 18 тысяч квадратных метров. В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще восемь объектов спорта общей площадью около 58 тысяч квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В их числе спорткомплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров в Раменках, указал заммэра.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил о введенном в апреле этого года физкультурно-оздоровительном комплексе на Панфиловском проспекте в Зеленограде. Он также указал, что в будущем году в столице планируется построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове.Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025–2027 годах в Москве возведут 36 спортивных объектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы