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Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году - РИА Новости, 08.01.2025
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13:14 08.01.2025 (обновлено: 13:17 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/efimov-1992171160.html
Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году
Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году - РИА Новости, 08.01.2025
Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году
В 2025 году в Москве усилиями частных инвесторов будет возведено девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:14:00+03:00
2025-01-08T13:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В 2025 году в Москве усилиями частных инвесторов будет возведено девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 2024 год инвесторы построили девять спортивных объектов. Их общая площадь превышает 70 тысяч квадратных метров. Один из самых крупных объектов 2024 года был введен в эксплуатацию в мае. Это универсальный культурно-спортивный центр “Чайка” площадью почти 18 тысяч квадратных метров. В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще восемь объектов спорта общей площадью около 58 тысяч квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В их числе спорткомплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров в Раменках, указал заммэра.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил о введенном в апреле этого года физкультурно-оздоровительном комплексе на Панфиловском проспекте в Зеленограде. Он также указал, что в будущем году в столице планируется построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове.Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025–2027 годах в Москве возведут 36 спортивных объектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы построят в Москве девять спортивных объектов в 2025 году

Ефимов: инвесторы в 2025 году построят в Москве девять спортивных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В 2025 году в Москве усилиями частных инвесторов будет возведено девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"За 2024 год инвесторы построили девять спортивных объектов. Их общая площадь превышает 70 тысяч квадратных метров. Один из самых крупных объектов 2024 года был введен в эксплуатацию в мае. Это универсальный культурно-спортивный центр “Чайка” площадью почти 18 тысяч квадратных метров. В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще восемь объектов спорта общей площадью около 58 тысяч квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В их числе спорткомплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров в Раменках, указал заммэра.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил о введенном в апреле этого года физкультурно-оздоровительном комплексе на Панфиловском проспекте в Зеленограде. Он также указал, что в будущем году в столице планируется построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове.
Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025–2027 годах в Москве возведут 36 спортивных объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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