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Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута
Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута - РИА Новости, 08.01.2025
Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута
Уникальные песчаные дюны на побережье Анапы серьезно пострадали от выброса мазута после крушения танкеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:32:00+03:00
2025-01-08T18:32:00+03:00
2025-01-08T18:32:00+03:00
происшествия
россия
анапа
керченский пролив
вениамин кондратьев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Уникальные песчаные дюны на побережье Анапы серьезно пострадали от выброса мазута после крушения танкеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС. "Уже сейчас мы должны подумать о будущем состоянии побережья Анапы. В рамках ликвидации последствий ЧС предстоит провести большую работу по сохранению уникальных песчаных дюн, серьезно пострадавших от выброса нефтепродуктов. Сегодня с пляжей вывозят тонны песка, и эта работа продолжается. Необходимо проработать вопрос их восстановления совместно с Минприроды РФ, МЧС России, всеми заинтересованными федеральными органами и научным сообществом", - приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации . В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250107/evpatoriya-1992760472.html
https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html
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происшествия, россия, анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Россия, Анапа, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута
Кондратьев: уникальные песчаные дюны в Анапе пострадали от выброса мазута