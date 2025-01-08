https://ria.ru/20250108/dron-1992837587.html

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары - РИА Новости, 08.01.2025

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары

Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль семейной пары, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц, сообщает губернатор... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T18:26:00+03:00

2025-01-08T18:26:00+03:00

2025-01-08T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль семейной пары, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В хуторе Леоновка Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранена семейная пара. У обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц. Бригада скорой доставляет их в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении. Гладков добавил, что у автомобиля повреждена вся передняя часть и выбиты стёкла, службы работают на месте Гладков.

https://ria.ru/20250108/vsu-1992831394.html

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Украинский дрон атаковал машину семейной пары в Белгородской области Украинский дрон атаковал машину семейной пары в Белгородской области, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц, сообщил Гладков 2025-01-08T18:26 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина