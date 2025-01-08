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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары - РИА Новости, 08.01.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары
Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль семейной пары, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц, сообщает губернатор... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:26:00+03:00
2025-01-08T18:26:00+03:00
2025-01-08T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль семейной пары, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В хуторе Леоновка Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранена семейная пара. У обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц. Бригада скорой доставляет их в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении. Гладков добавил, что у автомобиля повреждена вся передняя часть и выбиты стёкла, службы работают на месте Гладков.
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Украинский дрон атаковал машину семейной пары в Белгородской области
Украинский дрон атаковал машину семейной пары в Белгородской области, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц, сообщил Гладков
2025-01-08T18:26
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары
В Белгородской области семейная пара пострадала посте атаки дрона ВСУ на авто