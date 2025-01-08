https://ria.ru/20250108/dron-1992805024.html

В Херсонской области украинский дрон атаковал машину скорой

В Херсонской области украинский дрон атаковал машину скорой - РИА Новости, 08.01.2025

В Херсонской области украинский дрон атаковал машину скорой

Украинский дрон осуществил сброс боеприпаса на скорую у больницы в Херсонской области, рассыпав вокруг машины мины "лепесток", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:00:00+03:00

2025-01-08T13:00:00+03:00

2025-01-08T13:17:00+03:00

херсонская область

происшествия

украина

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Украинский дрон осуществил сброс боеприпаса на скорую у больницы в Херсонской области, рассыпав вокруг машины мины "лепесток", сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В ночь с 7 на 8 января на автомобиль Алешкинской бригады скорой помощи, стоявший на территории Центральной районной больницы, был осуществлен сброс с дрона. Территорию вокруг автомобиля враг забросал минами "Лепесток" - запрещенным бесчеловечным видом боеприпасов" , - написал Сальдо в Telegram-канале.К счастью, пострадавших нет, добавил он. Общая ситуация с усилением террористических действий киевского режима вызывает самое серьезное беспокойство, отметил губернатор. Усиление обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии и увеличение числа боевых дронов врага в небе усложняют работу экстренных служб и создают дополнительные риски для безопасности граждан, написал Сальдо.Ранее, 30 декабря, Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.

https://ria.ru/20250108/vsu-1992797689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, украина, владимир сальдо