В московском метро мужчина избил другого пассажира молотком
В московском метро мужчина избил другого пассажира молотком на эскалаторе
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В столичном метро на станции "Тверская" произошла драка на эскалаторе между двумя мужчинами, продолжилась она на платформе с применением молотка, сообщает прокуратура Москвы.
"Между двумя пассажирами произошел конфликт, переросший в драку. На станции метро "Тверская" злоумышленник, используя малозначительный повод, умышленно нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений нанес своему оппоненту удары в области головы и запястья правой руки молотком, причинив физическую боль и легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что подозреваемый задержан, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
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