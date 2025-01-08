https://ria.ru/20250108/draka-1992829128.html

В московском метро мужчина избил другого пассажира молотком

В московском метро мужчина избил другого пассажира молотком - РИА Новости, 08.01.2025

В московском метро мужчина избил другого пассажира молотком

В столичном метро на станции "Тверская" произошла драка на эскалаторе между двумя мужчинами, продолжилась она на платформе с применением молотка, сообщает... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:50:00+03:00

2025-01-08T16:50:00+03:00

2025-01-08T16:50:00+03:00

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В столичном метро на станции "Тверская" произошла драка на эскалаторе между двумя мужчинами, продолжилась она на платформе с применением молотка, сообщает прокуратура Москвы. "Между двумя пассажирами произошел конфликт, переросший в драку. На станции метро "Тверская" злоумышленник, используя малозначительный повод, умышленно нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений нанес своему оппоненту удары в области головы и запястья правой руки молотком, причинив физическую боль и легкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что подозреваемый задержан, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, московский метрополитен