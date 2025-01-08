https://ria.ru/20250108/donetsk-1992807541.html
В Донецке проходят похороны корреспондента "Известий", погибшего из-за БПЛА
В Донецке проходят похороны корреспондента "Известий", погибшего из-за БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
В Донецке проходят похороны корреспондента "Известий", погибшего из-за БПЛА
Похороны погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова проходят в Донецке, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:40:00+03:00
2025-01-08T13:40:00+03:00
2025-01-08T14:43:00+03:00
курская область
донецкая народная республика
александр мартемьянов
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донецк
происшествия
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МОСКВА/ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Похороны погибшего от удара ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова проходят в Донецке, сообщается в Telegram-канале издания. В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ ранены. "Похороны погибшего при ударе FPV-дрона корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова проходят на кладбище "Донецкое море" в Донецке", - говорится в сообщении. Уточняется, что попрощаться с журналистом пришли его коллеги и другие люди, для которых смерть корреспондента стала большой потерей. "Его будет действительно не хватать, но он всегда будет жить. Это зависит от нас. Пока мы помним о тех, кто отдал свою жизнь родине, они живут героями", - прокомментировал журналистам спикер Народного совета ДНР Александр Кузьмин.Он также рассказал, что много раз работал с Александром Мартемьяновым будучи депутатом и командиром "Шахтерской дивизии".На прощальной церемонии собрались более ста человек - родственники, коллеги и единомышленники, передает корреспондент РИА Новости. Тело Александра захоронено рядом с погибшими в Курской области волонтерами Давидом Соколовым и Николаем Ковалевым. "Аллея героев" - место захоронения отдавших свою жизнь за Донбасс. Она находится на донецком кладбище "Донецкое море". Там захоронены такие герои Донецкой Народной Республики, как первый глава республики Александр Захарченко, комбат "Спарты" Арсен Павлов, комбат "Сомали" Михаил Толстых и другие.
https://ria.ru/20250107/korrespondent-1992736891.html
https://ria.ru/20250105/dron-1992604895.html
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Похороны корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова на Аллее Героев в Донецке
Погибший от атаки дрона ВСУ корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов похоронен на Аллее Героев в Донецке.На прощальной церемонии собрались более 100 человек - родственники, коллеги, единомышленники.
2025-01-08T13:40
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РИА Новости
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курская область, донецкая народная республика, александр мартемьянов, александр захарченко, донецк, происшествия
Курская область, Донецкая Народная Республика, Александр Мартемьянов, Александр Захарченко, Донецк, Происшествия
В Донецке проходят похороны корреспондента "Известий", погибшего из-за БПЛА
В Донецке проходят похороны журналиста Мартемьянова, погибшего из-за БПЛА