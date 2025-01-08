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ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки
ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки
Российская группировка войск "Днепр" нанесла ВСУ поражение у Малой Токмачки в Запорожской области, противник лишился до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:15:00+03:00
2025-01-08T12:15:00+03:00
2025-01-08T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла ВСУ поражение у Малой Токмачки в Запорожской области, противник лишился до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области... Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки
ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки в зоне действия "Днепра"