https://ria.ru/20250108/dnepr-1992802358.html

ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки

ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки - РИА Новости, 08.01.2025

ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки

Российская группировка войск "Днепр" нанесла ВСУ поражение у Малой Токмачки в Запорожской области, противник лишился до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:15:00+03:00

2025-01-08T12:15:00+03:00

2025-01-08T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла ВСУ поражение у Малой Токмачки в Запорожской области, противник лишился до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области... Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)