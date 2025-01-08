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После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:21 08.01.2025 (обновлено: 15:03 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/busargin-1992784447.html
После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие
После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 08.01.2025
После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено ночью в Саратовской области при массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T06:21:00+03:00
2025-01-08T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
происшествия
энгельс
роман бусаргин
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено ночью в Саратовской области при массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.&quot;Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.Бусаргин уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.Ранее губернатор сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, туда направлены пожарные расчеты и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
саратовская область
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саратовская область, происшествия, энгельс, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Происшествия, Энгельс, Роман Бусаргин
После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие

Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА, повреждено промпредприятие

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено ночью в Саратовской области при массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«

"Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий", — написал он в своем Telegram-канале.

Бусаргин уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее губернатор сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, туда направлены пожарные расчеты и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьПроисшествияЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
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