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После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие

После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 08.01.2025

После атаки БПЛА в Саратовской области повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено ночью в Саратовской области при массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:21:00+03:00

2025-01-08T06:21:00+03:00

2025-01-08T15:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

происшествия

энгельс

роман бусаргин

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено ночью в Саратовской области при массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий", — написал он в своем Telegram-канале.Бусаргин уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.Ранее губернатор сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, туда направлены пожарные расчеты и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

саратовская область

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саратовская область, происшествия, энгельс, роман бусаргин