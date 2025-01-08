https://ria.ru/20250108/britaniya-1992778301.html

Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times

Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times - РИА Новости, 08.01.2025

Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times

Главарь банды, насиловавшей девочек в Британии, все еще живет и работает в городе Рочдейл, несмотря на решение суда о его депортации после отбывания тюремного... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T01:50:00+03:00

2025-01-08T01:50:00+03:00

2025-01-08T06:09:00+03:00

в мире

великобритания

пакистан

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93873/57/938735704_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_aa7c800f1914f1a77913287df84547d3.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Главарь банды, насиловавшей девочек в Британии, все еще живет и работает в городе Рочдейл, несмотря на решение суда о его депортации после отбывания тюремного заключения сроком менее трех лет из присужденных ему шести, сообщает издание Times. "Главарь банды насильников из Рочдейла все еще живет и работает в городе спустя почти десятилетие после того, как судья постановил его депортировать", — пишет издание. Речь идет о 55-летнем Кари Абдуле Рауфе, бывшем таксисте и мусульманском проводнике, который входил в банду из девяти мужчин, осужденных в 2012 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних девушек и торговлю людьми. Он был приговорен к шести годам тюрьмы и последующей депортации в Пакистан, но был освобожден в ноябре 2014 года, отсидев два года и шесть месяцев своего срока.Его адвокаты несколько раз подавали апелляции против депортации, в том числе утверждая, что это лишит мужчину права на семейную жизнь, поскольку в Великобритании у него есть жена и пятеро детей. По итогу Рауф по-прежнему живет и работает доставщиком в городе, где прежде орудовала банда. Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер Британии Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20250107/ran-1992718086.html

https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992757356.html

великобритания

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, пакистан, илон маск