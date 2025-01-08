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Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times - РИА Новости, 08.01.2025
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01:50 08.01.2025 (обновлено: 06:09 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/britaniya-1992778301.html
Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times
Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times - РИА Новости, 08.01.2025
Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times
Главарь банды, насиловавшей девочек в Британии, все еще живет и работает в городе Рочдейл, несмотря на решение суда о его депортации после отбывания тюремного... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T01:50:00+03:00
2025-01-08T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Главарь банды, насиловавшей девочек в Британии, все еще живет и работает в городе Рочдейл, несмотря на решение суда о его депортации после отбывания тюремного заключения сроком менее трех лет из присужденных ему шести, сообщает издание Times. "Главарь банды насильников из Рочдейла все еще живет и работает в городе спустя почти десятилетие после того, как судья постановил его депортировать", — пишет издание. Речь идет о 55-летнем Кари Абдуле Рауфе, бывшем таксисте и мусульманском проводнике, который входил в банду из девяти мужчин, осужденных в 2012 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних девушек и торговлю людьми. Он был приговорен к шести годам тюрьмы и последующей депортации в Пакистан, но был освобожден в ноябре 2014 года, отсидев два года и шесть месяцев своего срока.Его адвокаты несколько раз подавали апелляции против депортации, в том числе утверждая, что это лишит мужчину права на семейную жизнь, поскольку в Великобритании у него есть жена и пятеро детей. По итогу Рауф по-прежнему живет и работает доставщиком в городе, где прежде орудовала банда. Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер Британии Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
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в мире, великобритания, пакистан, илон маск
В мире, Великобритания, Пакистан, Илон Маск
Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times

Times: главарь банды насильников из Рочдейла избежал депортации

© Fotolia / Stefan AtamanФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Fotolia / Stefan Ataman
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Главарь банды, насиловавшей девочек в Британии, все еще живет и работает в городе Рочдейл, несмотря на решение суда о его депортации после отбывания тюремного заключения сроком менее трех лет из присужденных ему шести, сообщает издание Times.
«
"Главарь банды насильников из Рочдейла все еще живет и работает в городе спустя почти десятилетие после того, как судья постановил его депортировать", — пишет издание.
Речь идет о 55-летнем Кари Абдуле Рауфе, бывшем таксисте и мусульманском проводнике, который входил в банду из девяти мужчин, осужденных в 2012 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних девушек и торговлю людьми. Он был приговорен к шести годам тюрьмы и последующей депортации в Пакистан, но был освобожден в ноябре 2014 года, отсидев два года и шесть месяцев своего срока.
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Его адвокаты несколько раз подавали апелляции против депортации, в том числе утверждая, что это лишит мужчину права на семейную жизнь, поскольку в Великобритании у него есть жена и пятеро детей. По итогу Рауф по-прежнему живет и работает доставщиком в городе, где прежде орудовала банда.
Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер Британии Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
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