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В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА
На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:04:00+03:00
2025-01-08T09:04:00+03:00
2025-01-08T15:45:00+03:00
саратовская область
происшествия
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САМАРА, 8 янв — РИА Новости. На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале."На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации", — сказал он.На месте происшествия находятся специалисты МЧС, службы спасения региона и другие профильные ведомства. По словам, Бусаргина, сил и средств для локализации пожара достаточно.Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, происшествия
Саратовская область, Происшествия
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА
В Энгельсе развернули оперштаб на промышленном объекте после падения дрона