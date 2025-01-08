https://ria.ru/20250108/bpla-1992790154.html

В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА

В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025

В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА

На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:04:00+03:00

2025-01-08T09:04:00+03:00

2025-01-08T15:45:00+03:00

саратовская область

происшествия

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САМАРА, 8 янв — РИА Новости. На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале."На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации", — сказал он.На месте происшествия находятся специалисты МЧС, службы спасения региона и другие профильные ведомства. По словам, Бусаргина, сил и средств для локализации пожара достаточно.Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

саратовская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратовская область, происшествия