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В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
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09:04 08.01.2025 (обновлено: 15:45 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bpla-1992790154.html
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА
На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:04:00+03:00
2025-01-08T15:45:00+03:00
саратовская область
происшествия
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САМАРА, 8 янв — РИА Новости. На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.&quot;На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации&quot;, — сказал он.На месте происшествия находятся специалисты МЧС, службы спасения региона и другие профильные ведомства. По словам, Бусаргина, сил и средств для локализации пожара достаточно.Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
саратовская область
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саратовская область, происшествия
Саратовская область, Происшествия
В Саратовской области развернут оперштаб после атаки БПЛА

В Энгельсе развернули оперштаб на промышленном объекте после падения дрона

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramОперативный штаб на предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки БПЛА. 8 января 2025 года
Оперативный штаб на предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки БПЛА. 8 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Оперативный штаб на предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки БПЛА. 8 января 2025 года
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САМАРА, 8 янв — РИА Новости. На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки дрона, развернули оперативный штаб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«

"На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации", — сказал он.

На месте происшествия находятся специалисты МЧС, службы спасения региона и другие профильные ведомства. По словам, Бусаргина, сил и средств для локализации пожара достаточно.
Перед этим глава области сообщил, что в ночь на среду Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.
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