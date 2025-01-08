https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html

"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте

"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025

"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте

Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:20:00+03:00

2025-01-08T12:20:00+03:00

2025-01-08T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Если бы хотя бы часть из сотен миллиардов, потраченных на ведение опосредованной войны против России, была потрачена на мир и признание демократической воли жителей Восточной Украины и Крыма, никто бы из этих людей (украинских солдат. — Прим. ред.) не погиб", — написал он.Также журналист призвал Запад к немедленному и справедливому миру.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html

https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html

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