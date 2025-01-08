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"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 08.01.2025 (обновлено: 16:27 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html
"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте
"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте - РИА Новости, 08.01.2025
"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте
Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:20:00+03:00
2025-01-08T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Если бы хотя бы часть из сотен миллиардов, потраченных на ведение опосредованной войны против России, была потрачена на мир и признание демократической воли жителей Восточной Украины и Крыма, никто бы из этих людей (украинских солдат. — Прим. ред.) не погиб", — написал он.Также журналист призвал Запад к немедленному и справедливому миру.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html
https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html
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в мире, украина, киев, россия, чей боуз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Чей Боуз, НАТО
"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте

Боуз: спонсирование Западом Украины против России привело к смертям украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Если бы хотя бы часть из сотен миллиардов, потраченных на ведение опосредованной войны против России, была потрачена на мир и признание демократической воли жителей Восточной Украины и Крыма, никто бы из этих людей (украинских солдат. — Прим. ред.) не погиб", — написал он.
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Также журналист призвал Запад к немедленному и справедливому миру.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияЧей БоузНАТО
 
 
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