"Восточная Украина и Крым". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте
Боуз: спонсирование Западом Украины против России привело к смертям украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Если бы хотя бы часть из сотен миллиардов, потраченных на ведение опосредованной войны против России, была потрачена на мир и признание демократической воли жителей Восточной Украины и Крыма, никто бы из этих людей (украинских солдат. — Прим. ред.) не погиб", — написал он.
Также журналист призвал Запад к немедленному и справедливому миру.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.