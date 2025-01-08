Times: больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с гриппом
Times: больницы Британии не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом
© AP Photo / Hannah McKayМедики в больнице Великобритании
© AP Photo / Hannah McKay
Медики в больнице Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов, сообщает издание Times со ссылкой на медиков.
"Восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние 24 часа в связи с "исключительно высоким спросом" (на медицинскую помощь. — Прим. ред.) из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа, а одна из больниц предупредила, что ожидание оказания помощи может составить 50 часов", — пишет издание.
Отмечается, что руководители национальной службы здравоохранения (NHS) заявили, что сотрудники испытывают значительное давление, поскольку в конце декабря число случаев гриппа "резко возросло" до примерно пяти тысяч в день. Помимо гриппа больницы также сталкиваются с постоянной нагрузкой из-за случаев коронавируса и норовируса.
В частности, королевская университетская больница Ливерпуля объявила пациентам отделения неотложной помощи, что им придется провести в нем 50 часов. А больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение, означающее, что их службы настолько загружены, что для восстановления нормальной работы необходимы "особые меры".
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