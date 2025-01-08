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Times: больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с гриппом - РИА Новости, 08.01.2025
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02:01 08.01.2025 (обновлено: 06:17 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bolnitsy-1992778440.html
Times: больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с гриппом
Times: больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с гриппом - РИА Новости, 08.01.2025
Times: больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с гриппом
Крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи РИА Новости, 08.01.2025
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов, сообщает издание Times со ссылкой на медиков. "Восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние 24 часа в связи с "исключительно высоким спросом" (на медицинскую помощь. — Прим. ред.) из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа, а одна из больниц предупредила, что ожидание оказания помощи может составить 50 часов", — пишет издание. Отмечается, что руководители национальной службы здравоохранения (NHS) заявили, что сотрудники испытывают значительное давление, поскольку в конце декабря число случаев гриппа "резко возросло" до примерно пяти тысяч в день. Помимо гриппа больницы также сталкиваются с постоянной нагрузкой из-за случаев коронавируса и норовируса. В частности, королевская университетская больница Ливерпуля объявила пациентам отделения неотложной помощи, что им придется провести в нем 50 часов. А больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение, означающее, что их службы настолько загружены, что для восстановления нормальной работы необходимы "особые меры".
https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html
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в мире, великобритания, ливерпуль
В мире, Великобритания, Ливерпуль
Times: больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с гриппом

Times: больницы Британии не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом

© AP Photo / Hannah McKayМедики в больнице Великобритании
Медики в больнице Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Hannah McKay
Медики в больнице Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов, сообщает издание Times со ссылкой на медиков.
"Восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние 24 часа в связи с "исключительно высоким спросом" (на медицинскую помощь. — Прим. ред.) из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа, а одна из больниц предупредила, что ожидание оказания помощи может составить 50 часов", — пишет издание.
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Отмечается, что руководители национальной службы здравоохранения (NHS) заявили, что сотрудники испытывают значительное давление, поскольку в конце декабря число случаев гриппа "резко возросло" до примерно пяти тысяч в день. Помимо гриппа больницы также сталкиваются с постоянной нагрузкой из-за случаев коронавируса и норовируса.
В частности, королевская университетская больница Ливерпуля объявила пациентам отделения неотложной помощи, что им придется провести в нем 50 часов. А больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение, означающее, что их службы настолько загружены, что для восстановления нормальной работы необходимы "особые меры".
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