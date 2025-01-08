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Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 08.01.2025 (обновлено: 19:35 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/blinken-1992843371.html
Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена
Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена - РИА Новости, 08.01.2025
Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена
США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон также уверен в продолжении помощи со РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:25:00+03:00
2025-01-08T19:35:00+03:00
в мире
сша
украина
специальная военная операция на украине
россия
джо байден
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон также уверен в продолжении помощи со стороны других союзников Киева, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы будем продолжать до самого последнего дня работы этой администрации оказывать эту поддержку Украине. Я знаю, что наши партнеры будут продолжать и дальше", - заявил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию, комментируя предоставление Киеву военной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, нато, энтони блинкен, сергей лавров
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Джо Байден, НАТО, Энтони Блинкен, Сергей Лавров
Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена

Блинкен: США будут отправлять ВСУ оружие до последнего дня администрации Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон также уверен в продолжении помощи со стороны других союзников Киева, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы будем продолжать до самого последнего дня работы этой администрации оказывать эту поддержку Украине. Я знаю, что наши партнеры будут продолжать и дальше", - заявил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию, комментируя предоставление Киеву военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденНАТОЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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