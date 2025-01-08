https://ria.ru/20250108/blinken-1992843371.html

Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена

Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена - РИА Новости, 08.01.2025

Блинкен: США будут помогать ВСУ до последнего дня администрации Байдена

США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон также уверен в продолжении помощи со РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:25:00+03:00

2025-01-08T19:25:00+03:00

2025-01-08T19:35:00+03:00

в мире

сша

украина

специальная военная операция на украине

россия

джо байден

нато

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон также уверен в продолжении помощи со стороны других союзников Киева, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы будем продолжать до самого последнего дня работы этой администрации оказывать эту поддержку Украине. Я знаю, что наши партнеры будут продолжать и дальше", - заявил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию, комментируя предоставление Киеву военной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, джо байден, нато, энтони блинкен, сергей лавров