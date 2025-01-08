https://ria.ru/20250108/blinken-1992842285.html

США надеются на лидерство Франции в обеспечении потребностей Украины

США надеются на лидерство Франции в обеспечении потребностей Украины - РИА Новости, 08.01.2025

США надеются на лидерство Франции в обеспечении потребностей Украины

США рассчитывают на лидирующую роль Франции в ближайшие месяцы в обеспечении военных потребностей Украины, заявил в среду американский госсекретарь Энтони... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:14:00+03:00

2025-01-08T19:14:00+03:00

2025-01-08T19:14:00+03:00

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украина

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США рассчитывают на лидирующую роль Франции в ближайшие месяцы в обеспечении военных потребностей Украины, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Я думаю, что в ближайшие месяцы лидерство Франции будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для наиболее сильной позиции… на поле боя или за столом переговоров", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/frantsija-1992805838.html

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в мире, украина, франция, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато, сша