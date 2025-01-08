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Блинкен осудил желание Трампа присоединить Гренландию к США
Блинкен осудил желание Трампа присоединить Гренландию к США - РИА Новости, 08.01.2025
Блинкен осудил желание Трампа присоединить Гренландию к США
Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал не очень хорошей идею избранного президента страны Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и выразил... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:11:00+03:00
2025-01-08T19:11:00+03:00
2025-01-08T19:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал не очень хорошей идею избранного президента страны Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и выразил уверенность, что этого не случится."Идея, высказанная о Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, возможно, что более важно, очевидно, что этого не произойдет", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию.По словам госсекретаря, "не следует тратить много времени" на обсуждение подобного плана избранного американского лидера.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, энтони блинкен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Энтони Блинкен
Блинкен осудил желание Трампа присоединить Гренландию к США
Блинкен считает идею Трампа присоединить Гренландию к США не очень хорошей