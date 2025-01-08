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Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 08.01.2025 (обновлено: 22:51 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992859669.html
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:41:00+03:00
2025-01-08T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.По словам Гладкова, в Белгороде при падении обломков беспилотника пробита кровля многоквартирного дома и повреждён потолок в одной квартире.Кроме того, обломки другого беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района. В результате на территории частного домовладения повреждён автомобиль и выбиты окна в доме."Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор.Отмечается, что данные о последствиях уточняется. Подчеркивается, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
белгород
белгородский район
украина
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.
По словам Гладкова, в Белгороде при падении обломков беспилотника пробита кровля многоквартирного дома и повреждён потолок в одной квартире.
Кроме того, обломки другого беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района. В результате на территории частного домовладения повреждён автомобиль и выбиты окна в доме.
"Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор.
Отмечается, что данные о последствиях уточняется. Подчеркивается, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская область
 
 
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