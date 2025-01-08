https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992859669.html
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:41:00+03:00
2025-01-08T22:41:00+03:00
2025-01-08T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.По словам Гладкова, в Белгороде при падении обломков беспилотника пробита кровля многоквартирного дома и повреждён потолок в одной квартире.Кроме того, обломки другого беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района. В результате на территории частного домовладения повреждён автомобиль и выбиты окна в доме."Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор.Отмечается, что данные о последствиях уточняется. Подчеркивается, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников
Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУ