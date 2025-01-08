https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992859669.html

Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников

Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025

Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников

Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:41:00+03:00

2025-01-08T22:41:00+03:00

2025-01-08T22:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.По словам Гладкова, в Белгороде при падении обломков беспилотника пробита кровля многоквартирного дома и повреждён потолок в одной квартире.Кроме того, обломки другого беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района. В результате на территории частного домовладения повреждён автомобиль и выбиты окна в доме."Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение", - добавил губернатор.Отмечается, что данные о последствиях уточняется. Подчеркивается, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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