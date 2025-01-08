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Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:55:00+03:00
2025-01-08T19:55:00+03:00
2025-01-08T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "8 января с 17.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями