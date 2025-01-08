https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992845973.html

Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника

Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025

Над Белгородской и Брянской областями уничтожили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:55:00+03:00

2025-01-08T19:55:00+03:00

2025-01-08T19:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "8 января с 17.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники