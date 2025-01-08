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Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025
Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T07:13:00+03:00
2025-01-08T07:13:00+03:00
2025-01-08T09:46:00+03:00
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брянская область
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в ведомстве.Из них: Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, в результате повреждено промышленное предприятие.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html
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россия, безопасность, саратовская область, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Саратовская область, Ростовская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника
МО: силы ПВО уничтожили 32 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь