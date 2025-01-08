https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992786147.html

Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025

Силы ПВО уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T07:13:00+03:00

2025-01-08T07:13:00+03:00

2025-01-08T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

саратовская область

ростовская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в ведомстве.Из них: Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, в результате повреждено промышленное предприятие.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html

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саратовская область

ростовская область

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россия, безопасность, саратовская область, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)