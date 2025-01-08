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Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:06 08.01.2025 (обновлено: 09:41 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992779721.html
Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников
Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025
Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T03:06:00+03:00
2025-01-08T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале. По его данным, в селе Стрелецкое обломками повреждены кровля и фасад частного дома, также на территории домовладения загорелся мусор — пожарные уже ликвидировали возгорание.
https://ria.ru/20250108/obstrel-1992775428.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников

Гладков: силы ПВО сбили несколько БПЛА ВСУ над Белгородским районом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоврежденные кровля и фасад частного дома в селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА со стороны ВСУ
Поврежденные кровля и фасад частного дома в селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Поврежденные кровля и фасад частного дома в селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА со стороны ВСУ
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале.
По его данным, в селе Стрелецкое обломками повреждены кровля и фасад частного дома, также на территории домовладения загорелся мусор — пожарные уже ликвидировали возгорание.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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