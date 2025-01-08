https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992779721.html

Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников

Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025

Над Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников

Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T03:06:00+03:00

2025-01-08T03:06:00+03:00

2025-01-08T09:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале. По его данным, в селе Стрелецкое обломками повреждены кровля и фасад частного дома, также на территории домовладения загорелся мусор — пожарные уже ликвидировали возгорание.

https://ria.ru/20250108/obstrel-1992775428.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков