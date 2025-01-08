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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.01.2025
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:20:00+03:00
2025-01-08T19:20:00+03:00
2025-01-08T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Богомаз: ПВО уничтожили над территорией Брянской области БПЛА самолетного типа