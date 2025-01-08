https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992783748.html
В Ростовской области за ночь уничтожили пять беспилотников
В Ростовской области за ночь уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 08.01.2025
В Ростовской области за ночь уничтожили пять беспилотников
Пять беспилотников уничтожены за ночь в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:54:00+03:00
2025-01-08T05:54:00+03:00
2025-01-08T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
азовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены за ночь в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью 5 БПЛА. Вражеская атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет", - написал он в своём Telegram-канале.
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ростовская область, происшествия, азовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Азовский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области за ночь уничтожили пять беспилотников
Слюсарь: силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников в Ростовской области