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Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T04:31:00+03:00
2025-01-08T04:31:00+03:00
2025-01-08T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Губернатор Бусаргин: обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе