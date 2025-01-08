Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 08.01.2025 (обновлено: 04:34 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992781724.html
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T04:31:00+03:00
2025-01-08T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149373/92/1493739206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc10e5666c3781ff34fd170ab26c669.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.&quot;Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149373/92/1493739206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee861183954083b2e8d8dbbe4c8e4563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкАвтомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс
Автомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в медиабанк
Автомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«

"Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Бусаргин сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
6 января, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала