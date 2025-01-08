https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992781724.html

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T04:31:00+03:00

2025-01-08T04:31:00+03:00

2025-01-08T04:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

энгельс

саратовская область

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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин