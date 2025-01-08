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Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:45 08.01.2025 (обновлено: 04:14 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992780474.html
Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА
Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025
Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА
Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области, локально работают системы оповещения. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T03:45:00+03:00
2025-01-08T04:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области, локально работают системы оповещения. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал губернатор в своем Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ МЧС Саратовской области
МЧС Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ
МЧС Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области, локально работают системы оповещения.
«
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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