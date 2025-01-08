https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992780474.html

Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА

Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2025

Власти Саратовской области сообщили об угрозе атаки БПЛА

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области, локально работают системы оповещения. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T03:45:00+03:00

2025-01-08T03:45:00+03:00

2025-01-08T04:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области, локально работают системы оповещения. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал губернатор в своем Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992779721.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин