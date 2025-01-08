https://ria.ru/20250108/berdyansk-1992805505.html

ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой - РИА Новости, 08.01.2025

ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:11:00+03:00

2025-01-08T13:11:00+03:00

2025-01-08T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска", — написал он.Никто не пострадал.Очаги возгорания, образовавшиеся из-за атаки, погасили. Прицельный удар пришелся в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, атака не повлияла на работоспособность порта. Балицкий назвал удар циничным и бессмысленным. Он подчеркнул, что противник таким образом пытался вызвать экологическую катастрофу в Азовском море.

https://ria.ru/20250108/dron-1992805024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия