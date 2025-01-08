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ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 08.01.2025 (обновлено: 14:54 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/berdyansk-1992805505.html
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:11:00+03:00
2025-01-08T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска", — написал он.Никто не пострадал.Очаги возгорания, образовавшиеся из-за атаки, погасили. Прицельный удар пришелся в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, атака не повлияла на работоспособность порта. Балицкий назвал удар циничным и бессмысленным. Он подчеркнул, что противник таким образом пытался вызвать экологическую катастрофу в Азовском море.
https://ria.ru/20250108/dron-1992805024.html
бердянск
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бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой, пострадавших нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска", — написал он.
Никто не пострадал.
Очаги возгорания, образовавшиеся из-за атаки, погасили. Прицельный удар пришелся в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, атака не повлияла на работоспособность порта.
Балицкий назвал удар циничным и бессмысленным. Он подчеркнул, что противник таким образом пытался вызвать экологическую катастрофу в Азовском море.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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