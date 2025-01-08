https://ria.ru/20250108/berdyansk-1992805505.html
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:11:00+03:00
2025-01-08T13:11:00+03:00
2025-01-08T14:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска", — написал он.Никто не пострадал.Очаги возгорания, образовавшиеся из-за атаки, погасили. Прицельный удар пришелся в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, атака не повлияла на работоспособность порта. Балицкий назвал удар циничным и бессмысленным. Он подчеркнул, что противник таким образом пытался вызвать экологическую катастрофу в Азовском море.
https://ria.ru/20250108/dron-1992805024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой, пострадавших нет