https://ria.ru/20250108/bayden-1992788450.html

Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист

Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист - РИА Новости, 08.01.2025

Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист

Уходящие президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью, их можно назвать худшими... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:33:00+03:00

2025-01-08T08:33:00+03:00

2025-01-08T08:33:00+03:00

в мире

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джо байден

камала харрис

джексон хинкл

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уходящие президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью, их можно назвать худшими руководителями Белого дома в современной истории страны в связи с приближением этой администрацией глобального конфликта своей политикой на Украине, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. "Джо Байдена и Камалу Харрис запомнят как очень коррумпированных, особенно Байдена, некомпетентных, полных марионеток глубинного государства. Главный провал их послужного списка - конфликт между Россией и Украиной, приближение нас к Третьей мировой войне, отправка туда сотен миллионов долларов на фоне развала нашей страны. Они пожертвовали нашей страной ради конфликта с Россией", - считает собеседник. Он также отрицательно оценил поддержку этой администрацией действий Израиля на Ближнем Востоке. "Думаю, не будет преувеличением сказать, что это была однозначно худшая администрация в современной истории в связи с приближением нас к глобальной войне", - добавил журналист.

https://ria.ru/20250108/ssha-1992757495.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, джо байден, камала харрис, джексон хинкл