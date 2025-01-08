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Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист - РИА Новости, 08.01.2025
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08:33 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/bayden-1992788450.html
Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист
Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист - РИА Новости, 08.01.2025
Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист
Уходящие президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью, их можно назвать худшими... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:33:00+03:00
2025-01-08T08:33:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уходящие президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью, их можно назвать худшими руководителями Белого дома в современной истории страны в связи с приближением этой администрацией глобального конфликта своей политикой на Украине, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. "Джо Байдена и Камалу Харрис запомнят как очень коррумпированных, особенно Байдена, некомпетентных, полных марионеток глубинного государства. Главный провал их послужного списка - конфликт между Россией и Украиной, приближение нас к Третьей мировой войне, отправка туда сотен миллионов долларов на фоне развала нашей страны. Они пожертвовали нашей страной ради конфликта с Россией", - считает собеседник. Он также отрицательно оценил поддержку этой администрацией действий Израиля на Ближнем Востоке. "Думаю, не будет преувеличением сказать, что это была однозначно худшая администрация в современной истории в связи с приближением нас к глобальной войне", - добавил журналист.
https://ria.ru/20250108/ssha-1992757495.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, камала харрис, джексон хинкл
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Джексон Хинкл
Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист

Журналист Хинкл: администрацию Байдена запомнят как худшую в новейшей истории

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уходящие президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью, их можно назвать худшими руководителями Белого дома в современной истории страны в связи с приближением этой администрацией глобального конфликта своей политикой на Украине, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
"Джо Байдена и Камалу Харрис запомнят как очень коррумпированных, особенно Байдена, некомпетентных, полных марионеток глубинного государства. Главный провал их послужного списка - конфликт между Россией и Украиной, приближение нас к Третьей мировой войне, отправка туда сотен миллионов долларов на фоне развала нашей страны. Они пожертвовали нашей страной ради конфликта с Россией", - считает собеседник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Он также отрицательно оценил поддержку этой администрацией действий Израиля на Ближнем Востоке.
"Думаю, не будет преувеличением сказать, что это была однозначно худшая администрация в современной истории в связи с приближением нас к глобальной войне", - добавил журналист.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденКамала ХаррисДжексон Хинкл
 
 
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