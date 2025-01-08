Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист
Журналист Хинкл: администрацию Байдена запомнят как худшую в новейшей истории
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уходящие президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью, их можно назвать худшими руководителями Белого дома в современной истории страны в связи с приближением этой администрацией глобального конфликта своей политикой на Украине, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
"Джо Байдена и Камалу Харрис запомнят как очень коррумпированных, особенно Байдена, некомпетентных, полных марионеток глубинного государства. Главный провал их послужного списка - конфликт между Россией и Украиной, приближение нас к Третьей мировой войне, отправка туда сотен миллионов долларов на фоне развала нашей страны. Они пожертвовали нашей страной ради конфликта с Россией", - считает собеседник.
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Он также отрицательно оценил поддержку этой администрацией действий Израиля на Ближнем Востоке.
"Думаю, не будет преувеличением сказать, что это была однозначно худшая администрация в современной истории в связи с приближением нас к глобальной войне", - добавил журналист.
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