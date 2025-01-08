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В Башкирии у беловежских зубров родились пять детенышей
В Башкирии у беловежских зубров родились пять детенышей - РИА Новости, 08.01.2025
В Башкирии у беловежских зубров родились пять детенышей
Пять детенышей родились у беловежских зубров, которых разводят в Башкирии вторую зиму, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:24:00+03:00
2025-01-08T13:24:00+03:00
2025-01-08T13:24:00+03:00
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УФА, 8 янв - РИА Новости. Пять детенышей родились у беловежских зубров, которых разводят в Башкирии вторую зиму, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. "Вторая зима наших зубров в Мурадымовском ущелье. Башкортостан стал для них домом. За это время появилось уже пять малышей. Посмотрите, какие прекрасные величественные звери!" - написал Хабиров и опубликовал видео животных, снятых с высоты птичьего полета. Ранее в Башкирию привезли 18 зубров из национального парка "Беловежская пуща" в Белоруссии. Животные обитают в природном парке "Мурадымовское ущелье". Парк располагается в Кугарчинском и Зилаирском районах республики. Площадь парка составляет более 23 тысячи гектаров, на территории есть 46 пещер. В парке растут 45 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 30 редких и исчезающих видов животного мира, занесенных в Красную книгу.
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РИА Новости
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белоруссия, республика башкортостан, радий хабиров
Хорошие новости, Белоруссия, Республика Башкортостан, Радий Хабиров
В Башкирии у беловежских зубров родились пять детенышей
В Башкирии у беловежских зубров за вторую зимовку родились пять детенышей