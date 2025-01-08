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Байден надеется войти в историю как порядочный лидер - РИА Новости, 08.01.2025
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17:33 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/bajden-1992832511.html
Байден надеется войти в историю как порядочный лидер
Байден надеется войти в историю как порядочный лидер - РИА Новости, 08.01.2025
Байден надеется войти в историю как порядочный лидер
Президент США Джо Байден, чей срок истекает 20 января, надеется войти в историю как лидер, который пытался восстановить экономику и вернуть доминирующее... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:33:00+03:00
2025-01-08T17:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, чей срок истекает 20 января, надеется войти в историю как лидер, который пытался восстановить экономику и вернуть доминирующее положение Америки в мире. "Я надеюсь, что история скажет, что я пришел и у меня был план, как восстановить экономику и вернуть лидерство Америки в мире... Это была моя надежда. Я имею в виду, знаете ли, кто знает? И я надеюсь, что она зафиксирует, что я делал это честно и порядочно, и что я говорил то, что думаю", - заявил Байден газете USA Today. Вместе с тем, согласно последнему опросу американской социологической службы Gallup, чуть более половины жителей США считают, что Байден войдет в историю как слабый глава государства. В соцсетях и прессе на протяжении всего президентского срока Байдена обсуждаются его частые оговорки, падения и курьезные случаи. После провальных дебатов с избранным президентом США Дональдом Трампом большинство однопартийцев из Демократической партии призвали его выйти из президентской гонки на фоне опасений о том, что состояние его когнитивного и физического здоровья не позволит ему переизбираться на второй срок.
https://ria.ru/20250108/bayden-1992788450.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html
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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден надеется войти в историю как порядочный лидер

Байден надеется войти в историю как лидер, пытавшийся восстановить экономику США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, чей срок истекает 20 января, надеется войти в историю как лидер, который пытался восстановить экономику и вернуть доминирующее положение Америки в мире.
"Я надеюсь, что история скажет, что я пришел и у меня был план, как восстановить экономику и вернуть лидерство Америки в мире... Это была моя надежда. Я имею в виду, знаете ли, кто знает? И я надеюсь, что она зафиксирует, что я делал это честно и порядочно, и что я говорил то, что думаю", - заявил Байден газете USA Today.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Администрацию Байдена запомнят как худшую, считает американский журналист
Вчера, 08:33
Вместе с тем, согласно последнему опросу американской социологической службы Gallup, чуть более половины жителей США считают, что Байден войдет в историю как слабый глава государства.
В соцсетях и прессе на протяжении всего президентского срока Байдена обсуждаются его частые оговорки, падения и курьезные случаи. После провальных дебатов с избранным президентом США Дональдом Трампом большинство однопартийцев из Демократической партии призвали его выйти из президентской гонки на фоне опасений о том, что состояние его когнитивного и физического здоровья не позволит ему переизбираться на второй срок.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп обвинил Байдена в конфликте на Украине
7 января, 20:15
 
В миреСШААмерикаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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