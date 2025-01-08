https://ria.ru/20250108/bajden-1992832511.html

Байден надеется войти в историю как порядочный лидер

Байден надеется войти в историю как порядочный лидер - РИА Новости, 08.01.2025

Байден надеется войти в историю как порядочный лидер

Президент США Джо Байден, чей срок истекает 20 января, надеется войти в историю как лидер, который пытался восстановить экономику и вернуть доминирующее... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:33:00+03:00

2025-01-08T17:33:00+03:00

2025-01-08T17:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, чей срок истекает 20 января, надеется войти в историю как лидер, который пытался восстановить экономику и вернуть доминирующее положение Америки в мире. "Я надеюсь, что история скажет, что я пришел и у меня был план, как восстановить экономику и вернуть лидерство Америки в мире... Это была моя надежда. Я имею в виду, знаете ли, кто знает? И я надеюсь, что она зафиксирует, что я делал это честно и порядочно, и что я говорил то, что думаю", - заявил Байден газете USA Today. Вместе с тем, согласно последнему опросу американской социологической службы Gallup, чуть более половины жителей США считают, что Байден войдет в историю как слабый глава государства. В соцсетях и прессе на протяжении всего президентского срока Байдена обсуждаются его частые оговорки, падения и курьезные случаи. После провальных дебатов с избранным президентом США Дональдом Трампом большинство однопартийцев из Демократической партии призвали его выйти из президентской гонки на фоне опасений о том, что состояние его когнитивного и физического здоровья не позволит ему переизбираться на второй срок.

https://ria.ru/20250108/bayden-1992788450.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп