Байден надеется войти в историю как порядочный лидер
Байден надеется войти в историю как лидер, пытавшийся восстановить экономику США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, чей срок истекает 20 января, надеется войти в историю как лидер, который пытался восстановить экономику и вернуть доминирующее положение Америки в мире.
"Я надеюсь, что история скажет, что я пришел и у меня был план, как восстановить экономику и вернуть лидерство Америки в мире... Это была моя надежда. Я имею в виду, знаете ли, кто знает? И я надеюсь, что она зафиксирует, что я делал это честно и порядочно, и что я говорил то, что думаю", - заявил Байден газете USA Today.
Вместе с тем, согласно последнему опросу американской социологической службы Gallup, чуть более половины жителей США считают, что Байден войдет в историю как слабый глава государства.
В соцсетях и прессе на протяжении всего президентского срока Байдена обсуждаются его частые оговорки, падения и курьезные случаи. После провальных дебатов с избранным президентом США Дональдом Трампом большинство однопартийцев из Демократической партии призвали его выйти из президентской гонки на фоне опасений о том, что состояние его когнитивного и физического здоровья не позволит ему переизбираться на второй срок.
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