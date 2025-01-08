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Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике - РИА Новости, 08.01.2025
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике
Действующий президент США Джо Байден утверждает, что избранный президент Дональд Трамп на встрече о передаче власти похвалил его за успехи в экономике, несмотря РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:20:00+03:00
2025-01-08T17:20:00+03:00
2025-01-08T17:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден утверждает, что избранный президент Дональд Трамп на встрече о передаче власти похвалил его за успехи в экономике, несмотря на то, что публично ругает его экономическую программу. "Он очень лестно отозвался о некоторых моих экономических начинаниях. И он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами", - заявил Байден в интервью газете USA Today. Во время первого президентского срока Трампа рост инфляции в США целом сохранялся на низком уровне, однако к концу его срока начал ускоряться на фоне эпидемии коронавируса, достигнув рекордных показателей уже когда администрация Байдена пришла к власти в 2021 году. В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение цен на продукты в США - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях в последние полгода, медленный рост цен продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике
USA Today: Байден утверждает, что Трамп похвалил его за успехи в экономике