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Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике - РИА Новости, 08.01.2025
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17:20 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/bajden-1992831485.html
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике - РИА Новости, 08.01.2025
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике
Действующий президент США Джо Байден утверждает, что избранный президент Дональд Трамп на встрече о передаче власти похвалил его за успехи в экономике, несмотря РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:20:00+03:00
2025-01-08T17:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден утверждает, что избранный президент Дональд Трамп на встрече о передаче власти похвалил его за успехи в экономике, несмотря на то, что публично ругает его экономическую программу. "Он очень лестно отозвался о некоторых моих экономических начинаниях. И он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами", - заявил Байден в интервью газете USA Today. Во время первого президентского срока Трампа рост инфляции в США целом сохранялся на низком уровне, однако к концу его срока начал ускоряться на фоне эпидемии коронавируса, достигнув рекордных показателей уже когда администрация Байдена пришла к власти в 2021 году. В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение цен на продукты в США - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях в последние полгода, медленный рост цен продолжается.
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в мире, цены на нефть, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Цены на нефть, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике

USA Today: Байден утверждает, что Трамп похвалил его за успехи в экономике

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден утверждает, что избранный президент Дональд Трамп на встрече о передаче власти похвалил его за успехи в экономике, несмотря на то, что публично ругает его экономическую программу.
«
"Он очень лестно отозвался о некоторых моих экономических начинаниях. И он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами", - заявил Байден в интервью газете USA Today.
Во время первого президентского срока Трампа рост инфляции в США целом сохранялся на низком уровне, однако к концу его срока начал ускоряться на фоне эпидемии коронавируса, достигнув рекордных показателей уже когда администрация Байдена пришла к власти в 2021 году.
В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение цен на продукты в США - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях в последние полгода, медленный рост цен продолжается.
Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Трамп обвинил Байдена в усложнении передачи власти
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В миреЦены на нефтьСШАДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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