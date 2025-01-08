https://ria.ru/20250108/avstriya-1992803421.html

Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство - РИА Новости, 08.01.2025

Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:32:00+03:00

2025-01-08T12:32:00+03:00

2025-01-08T15:53:00+03:00

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австрия

александер шалленберг

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ВЕНА, 8 янв — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, сообщили в канцелярии главы страны."Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 мск) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера и возглавить временное федеральное правительство", — указано в релизе.В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП (Австрийской народной партии) после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС (Австрийской партией свободы).Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.

https://ria.ru/20250108/avstriya-1992775949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, александер шалленберг