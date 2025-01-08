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Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство - РИА Новости, 08.01.2025
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12:32 08.01.2025 (обновлено: 15:53 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/avstriya-1992803421.html
Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство
Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство - РИА Новости, 08.01.2025
Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:32:00+03:00
2025-01-08T15:53:00+03:00
в мире
австрия
александер шалленберг
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ВЕНА, 8 янв — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, сообщили в канцелярии главы страны.&quot;Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 мск) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера и возглавить временное федеральное правительство&quot;, — указано в релизе.В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП (Австрийской народной партии) после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС (Австрийской партией свободы).Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.
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в мире, австрия, александер шалленберг
В мире, Австрия, Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

Шалленберг возглавит временное правительство Австрии после ухода Нехаммера

© AP Photo / Lisa LeutnerМинистр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Lisa Leutner
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
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ВЕНА, 8 янв — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, сообщили в канцелярии главы страны.
«

"Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 мск) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера и возглавить временное федеральное правительство", — указано в релизе.

В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП (Австрийской народной партии) после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС (Австрийской партией свободы).
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.
Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль на пресс-конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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