Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство
Шалленберг возглавит временное правительство Австрии после ухода Нехаммера
© AP Photo / Lisa LeutnerМинистр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг
© AP Photo / Lisa Leutner
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 8 янв — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, сообщили в канцелярии главы страны.
«
"Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 мск) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера и возглавить временное федеральное правительство", — указано в релизе.
В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП (Австрийской народной партии) после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС (Австрийской партией свободы).
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.