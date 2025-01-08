Рейтинг@Mail.ru
Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 08.01.2025 (обновлено: 09:26 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/avstriya-1992775949.html
Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции
Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции - РИА Новости, 08.01.2025
Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции
Президиум правой Австрийской партии свободы (АПС) дал "зеленый свет" переговорам с Австрийской народной партией (АНП) о формировании правительства Австрии,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T00:38:00+03:00
2025-01-08T09:26:00+03:00
в мире
авто
австрия
александр ван дер беллен
карл нехаммер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992792055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9819558681cb2cbea0baa24d0eb7a1.jpg
ВЕНА, 8 янв - РИА Новости. Президиум правой Австрийской партии свободы (АПС) дал "зеленый свет" переговорам с Австрийской народной партией (АНП) о формировании правительства Австрии, говорится в релизе АПС. Как сообщалось ранее, Герберт Кикль, лидер победившей на парламентских выборах республики в сентябре 2024 года правой АПС, во вторник заявил журналистам, что на вечернем заседании партии намерен предложить президиуму АПС проведение коалиционных переговоров с правящей АНП. "На своем сегодняшнем заседании Исполнительный комитет федеральной партии АПС единогласно принял решение начать переговоры с АНП о формировании федерального правительства. Переговорная команда АПС, состав которой был определен еще в октябре, была утверждена. Ее возглавит председатель Федеральной партии АПС Герберт Кикль", — говорится в заявлении правой партии. Ранее Кикль заявил журналистам, что если договориться не удастся, тогда республику ждут перевыборы. При этом лидер партии отмечал, что АПС готова к новому голосованию, напомнив, что спустя три месяца после прошедших выборов в австрийский парламент результаты опросов уже существенно изменились, подразумевая, что результат правых на новом голосовании в парламент стал бы еще выше. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны. В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров объявил об отставке и уходе с с поста главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер выразил готовность к переговорам с АПС. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. Правая АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29 процентов голосов. Впервые эта партия заняла самое большое количество мест в парламенте в сравнении с другими и смогла выдвинуть свою кандидатуру на должность президента национального совета. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26 процентов голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21 процента. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.
https://ria.ru/20250106/avstriya-1992667417.html
https://ria.ru/20250104/nekhammer-1992529716.html
https://ria.ru/20240930/aps-1975437441.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992792055_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d507575b0d77bfa9b8e5d84edbd73121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, австрия, александр ван дер беллен, карл нехаммер
В мире, Авто, Австрия, Александр Ван дер Беллен, Карл Нехаммер
Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции

Победившие на выборах в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции

© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль на пресс-конференции в Вене
Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль на пресс-конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль на пресс-конференции в Вене
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 8 янв - РИА Новости. Президиум правой Австрийской партии свободы (АПС) дал "зеленый свет" переговорам с Австрийской народной партией (АНП) о формировании правительства Австрии, говорится в релизе АПС.
Как сообщалось ранее, Герберт Кикль, лидер победившей на парламентских выборах республики в сентябре 2024 года правой АПС, во вторник заявил журналистам, что на вечернем заседании партии намерен предложить президиуму АПС проведение коалиционных переговоров с правящей АНП.
Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Президент Австрии предоставил правой АПС мандат на формирование коалиции
6 января, 15:31
"На своем сегодняшнем заседании Исполнительный комитет федеральной партии АПС единогласно принял решение начать переговоры с АНП о формировании федерального правительства. Переговорная команда АПС, состав которой был определен еще в октябре, была утверждена. Ее возглавит председатель Федеральной партии АПС Герберт Кикль", — говорится в заявлении правой партии.
Ранее Кикль заявил журналистам, что если договориться не удастся, тогда республику ждут перевыборы. При этом лидер партии отмечал, что АПС готова к новому голосованию, напомнив, что спустя три месяца после прошедших выборов в австрийский парламент результаты опросов уже существенно изменились, подразумевая, что результат правых на новом голосовании в парламент стал бы еще выше.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны.
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Нехаммер покинет пост канцлера Австрии
4 января, 21:41
В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров объявил об отставке и уходе с с поста главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер выразил готовность к переговорам с АПС.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. Правая АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29 процентов голосов. Впервые эта партия заняла самое большое количество мест в парламенте в сравнении с другими и смогла выдвинуть свою кандидатуру на должность президента национального совета.
АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26 процентов голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21 процента. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Австрийская партия свободы
30 сентября 2024, 10:27
 
В миреАвтоАвстрияАлександр Ван дер БелленКарл Нехаммер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала