https://ria.ru/20250108/avstriya-1992775949.html

Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции

Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции - РИА Новости, 08.01.2025

Выигравшие выборы в Австрии правые дали согласие на переговоры о коалиции

Президиум правой Австрийской партии свободы (АПС) дал "зеленый свет" переговорам с Австрийской народной партией (АНП) о формировании правительства Австрии,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T00:38:00+03:00

2025-01-08T00:38:00+03:00

2025-01-08T09:26:00+03:00

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ВЕНА, 8 янв - РИА Новости. Президиум правой Австрийской партии свободы (АПС) дал "зеленый свет" переговорам с Австрийской народной партией (АНП) о формировании правительства Австрии, говорится в релизе АПС. Как сообщалось ранее, Герберт Кикль, лидер победившей на парламентских выборах республики в сентябре 2024 года правой АПС, во вторник заявил журналистам, что на вечернем заседании партии намерен предложить президиуму АПС проведение коалиционных переговоров с правящей АНП. "На своем сегодняшнем заседании Исполнительный комитет федеральной партии АПС единогласно принял решение начать переговоры с АНП о формировании федерального правительства. Переговорная команда АПС, состав которой был определен еще в октябре, была утверждена. Ее возглавит председатель Федеральной партии АПС Герберт Кикль", — говорится в заявлении правой партии. Ранее Кикль заявил журналистам, что если договориться не удастся, тогда республику ждут перевыборы. При этом лидер партии отмечал, что АПС готова к новому голосованию, напомнив, что спустя три месяца после прошедших выборов в австрийский парламент результаты опросов уже существенно изменились, подразумевая, что результат правых на новом голосовании в парламент стал бы еще выше. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны. В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров объявил об отставке и уходе с с поста главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер выразил готовность к переговорам с АПС. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. Правая АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29 процентов голосов. Впервые эта партия заняла самое большое количество мест в парламенте в сравнении с другими и смогла выдвинуть свою кандидатуру на должность президента национального совета. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26 процентов голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21 процента. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в четыре процента, в парламент не прошли.

https://ria.ru/20250106/avstriya-1992667417.html

https://ria.ru/20250104/nekhammer-1992529716.html

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