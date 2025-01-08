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В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.01.2025
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12:45 08.01.2025 (обновлено: 16:15 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/atlantic-1992804285.html
В США сделали неожиданное заявление о России
В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.01.2025
В США сделали неожиданное заявление о России
Условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными для России, пишет Atlantic. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:45:00+03:00
2025-01-08T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными для России, пишет Atlantic."Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России — как на Украине, так и на международной арене", — говорится в материале.Ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете The Washington Post заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы. По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США сделали неожиданное заявление о России

Atlantic: для России условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными для России, пишет Atlantic.
«
"Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России — как на Украине, так и на международной арене", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине
11:13
Ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете The Washington Post заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы. По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
10:52
 
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