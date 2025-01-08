https://ria.ru/20250108/atlantic-1992804285.html

В США сделали неожиданное заявление о России

В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.01.2025

В США сделали неожиданное заявление о России

Условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными для России, пишет Atlantic. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:45:00+03:00

2025-01-08T12:45:00+03:00

2025-01-08T16:15:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными для России, пишет Atlantic."Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России — как на Украине, так и на международной арене", — говорится в материале.Ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете The Washington Post заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы. По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html

https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины