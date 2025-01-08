В США сделали неожиданное заявление о России
Atlantic: для России условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными для России, пишет Atlantic.
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"Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России — как на Украине, так и на международной арене", — говорится в материале.
Ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете The Washington Post заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы. По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.