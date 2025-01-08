Рейтинг@Mail.ru
Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html
Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя
Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя
Атаки Израиля против Сирии представляют угрозу территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, нарушают международное право, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:22:00+03:00
2025-01-08T19:22:00+03:00
в мире
израиль
сирия
россия
василий небензя
гейр педерсен
биньямин нетаньяху
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104456/09/1044560901_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_9b99c5cb6e6c31a0c5dff52f6915fea9.jpg
ООН, 8 янв - РИА Новости. Атаки Израиля против Сирии представляют угрозу территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, нарушают международное право, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Особо хотели бы выделить непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии, которую несут противоправные действия Израиля, проводящего политику свершившихся фактов на оккупированных Голанских высотах, а захвачено уже 500 квадратных километров сирийских земель. Действия Израиля являются грубым нарушением международных правовых решений, включая многочисленные решения Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. РФ также призывает коллег по Совету безопасности и представителей секретариата Всемирной Организации дать "честную оценку происходящего", отметил Небензя. В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе того же заседания СБ обратил внимание на "значительные угрозы" суверенитету и единству Дамаска, выразил обеспокоенность действиями Израиля. Ранее в декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
https://ria.ru/20250103/izrail-1992356373.html
https://ria.ru/20250102/tsakhal-1992344938.html
израиль
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104456/09/1044560901_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_25606643c8e360b9fc2efc04f89530c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, россия, василий небензя, гейр педерсен, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Сирия, Россия, Василий Небензя, Гейр Педерсен, Биньямин Нетаньяху, ООН
Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя

Небензя: действия Израиля против Сирии нарушают международное право

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 8 янв - РИА Новости. Атаки Израиля против Сирии представляют угрозу территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, нарушают международное право, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Особо хотели бы выделить непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии, которую несут противоправные действия Израиля, проводящего политику свершившихся фактов на оккупированных Голанских высотах, а захвачено уже 500 квадратных километров сирийских земель. Действия Израиля являются грубым нарушением международных правовых решений, включая многочисленные решения Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ
3 января, 00:42
РФ также призывает коллег по Совету безопасности и представителей секретариата Всемирной Организации дать "честную оценку происходящего", отметил Небензя.
В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе того же заседания СБ обратил внимание на "значительные угрозы" суверенитету и единству Дамаска, выразил обеспокоенность действиями Израиля.
Ранее в декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Армия Израиля подтвердила, что уничтожила подземный комплекс в Сирии
2 января, 20:14
 
В миреИзраильСирияРоссияВасилий НебензяГейр ПедерсенБиньямин НетаньяхуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала