https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html

Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя

Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025

Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя

Атаки Израиля против Сирии представляют угрозу территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, нарушают международное право, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:22:00+03:00

2025-01-08T19:22:00+03:00

2025-01-08T19:22:00+03:00

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ООН, 8 янв - РИА Новости. Атаки Израиля против Сирии представляют угрозу территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, нарушают международное право, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Особо хотели бы выделить непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии, которую несут противоправные действия Израиля, проводящего политику свершившихся фактов на оккупированных Голанских высотах, а захвачено уже 500 квадратных километров сирийских земель. Действия Израиля являются грубым нарушением международных правовых решений, включая многочисленные решения Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. РФ также призывает коллег по Совету безопасности и представителей секретариата Всемирной Организации дать "честную оценку происходящего", отметил Небензя. В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе того же заседания СБ обратил внимание на "значительные угрозы" суверенитету и единству Дамаска, выразил обеспокоенность действиями Израиля. Ранее в декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.

https://ria.ru/20250103/izrail-1992356373.html

https://ria.ru/20250102/tsakhal-1992344938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сирия, россия, василий небензя, гейр педерсен, биньямин нетаньяху, оон