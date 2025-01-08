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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 08.01.2025 (обновлено: 17:54 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ataka-1992831867.html
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:29:00+03:00
2025-01-08T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу шесть населённых пунктов нашей области атакованы Вооружёнными силами Украины. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара снаряда повреждено два домовладения. В Белгородском районе три дрона атаковали села Черемошное, Ясные Зори и посёлок Октябрьский. "Село Графовка Краснояружского района трижды подверглось вражескому обстрелу. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли. В Валуйском округе в селе Кукуевка в результате атаки FPV-дрона на территории частного домовладения в надворной постройке выбиты окна и повреждён легковой автомобиль", - добавил губернатор.
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белгородская область
украина
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происшествия, жилье, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: военные ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 8 января 2025
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 8 января 2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 8 января 2025
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Сразу шесть населённых пунктов нашей области атакованы Вооружёнными силами Украины. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара снаряда повреждено два домовладения. В Белгородском районе три дрона атаковали села Черемошное, Ясные Зори и посёлок Октябрьский.
"Село Графовка Краснояружского района трижды подверглось вражескому обстрелу. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли. В Валуйском округе в селе Кукуевка в результате атаки FPV-дрона на территории частного домовладения в надворной постройке выбиты окна и повреждён легковой автомобиль", - добавил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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