https://ria.ru/20250108/ataka-1992831867.html

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:29:00+03:00

2025-01-08T17:29:00+03:00

2025-01-08T17:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу шесть населённых пунктов нашей области атакованы Вооружёнными силами Украины. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара снаряда повреждено два домовладения. В Белгородском районе три дрона атаковали села Черемошное, Ясные Зори и посёлок Октябрьский. "Село Графовка Краснояружского района трижды подверглось вражескому обстрелу. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли. В Валуйском округе в селе Кукуевка в результате атаки FPV-дрона на территории частного домовладения в надворной постройке выбиты окна и повреждён легковой автомобиль", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

белгородская область

украина

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины