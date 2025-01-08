https://ria.ru/20250108/ataka-1992831867.html
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:29:00+03:00
2025-01-08T17:29:00+03:00
2025-01-08T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу шесть населённых пунктов нашей области атакованы Вооружёнными силами Украины. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара снаряда повреждено два домовладения. В Белгородском районе три дрона атаковали села Черемошное, Ясные Зори и посёлок Октябрьский. "Село Графовка Краснояружского района трижды подверглось вражескому обстрелу. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли. В Валуйском округе в селе Кукуевка в результате атаки FPV-дрона на территории частного домовладения в надворной постройке выбиты окна и повреждён легковой автомобиль", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: военные ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области