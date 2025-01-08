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Армения может сократить присутствие российских пограничников - РИА Новости, 08.01.2025
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17:48 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/armenija-1992834242.html
Армения может сократить присутствие российских пограничников
Армения может сократить присутствие российских пограничников - РИА Новости, 08.01.2025
Армения может сократить присутствие российских пограничников
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность сокращения присутствия российских пограничников на армяно-турецкой границе в случае урегулирования... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:48:00+03:00
2025-01-08T17:48:00+03:00
в мире
армения
турция
анкара (провинция)
арарат мирзоян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность сокращения присутствия российских пограничников на армяно-турецкой границе в случае урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой. "Если между Арменией и Турцией будет действующая открытая граница, атмосфера доверия, то мы можем обсудить этот вопрос тоже", - сказал Мирзоян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли сокращение присутствия российских пограничников после их ухода из ереванского аэропорта "Звартноц" и КПП на армяно-иранской границе Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников наряду с российской военной базой важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html
https://ria.ru/20250108/armenija-1992802841.html
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в мире, армения, турция, анкара (провинция), арарат мирзоян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Армения, Турция, Анкара (провинция), Арарат Мирзоян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Армения может сократить присутствие российских пограничников

Глава МИД Армении допустил сокращение присутствия российских пограничников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность сокращения присутствия российских пограничников на армяно-турецкой границе в случае урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой.
"Если между Арменией и Турцией будет действующая открытая граница, атмосфера доверия, то мы можем обсудить этот вопрос тоже", - сказал Мирзоян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли сокращение присутствия российских пограничников после их ухода из ереванского аэропорта "Звартноц" и КПП на армяно-иранской границе
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Турции рассказали, когда откроют границу с Арменией
1 августа 2024, 10:29
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников наряду с российской военной базой важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Армения ждет ответа Азербайджана на предложение по ж/д сообщению
Вчера, 12:21
 
В миреАрменияТурцияАнкара (провинция)Арарат МирзоянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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