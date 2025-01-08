https://ria.ru/20250108/armenija-1992834242.html

Армения может сократить присутствие российских пограничников

Армения может сократить присутствие российских пограничников - РИА Новости, 08.01.2025

Армения может сократить присутствие российских пограничников

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность сокращения присутствия российских пограничников на армяно-турецкой границе в случае урегулирования... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:48:00+03:00

2025-01-08T17:48:00+03:00

2025-01-08T17:48:00+03:00

в мире

армения

турция

анкара (провинция)

арарат мирзоян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил возможность сокращения присутствия российских пограничников на армяно-турецкой границе в случае урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой. "Если между Арменией и Турцией будет действующая открытая граница, атмосфера доверия, то мы можем обсудить этот вопрос тоже", - сказал Мирзоян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли сокращение присутствия российских пограничников после их ухода из ереванского аэропорта "Звартноц" и КПП на армяно-иранской границе Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников наряду с российской военной базой важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.

https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html

https://ria.ru/20250108/armenija-1992802841.html

армения

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, турция, анкара (провинция), арарат мирзоян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)