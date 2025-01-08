Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин
Аляска подала в суд на администрацию Байдена из-за ограничения бурения скважин
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Власти американского штата Аляска подали в суд на правительство действующего президента страны Джо Байдена за предоставление в декабре ограниченных прав на бурение скважин в прибрежной равнине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на судебный документ.
По данным агентства, адвокаты, представляющие Аляску, подали в иск в окружной суд штата в понедельник. В документе оспаривается решение федерального правительства США от декабря 2024 года о предоставлении прав на бурение нефтяных и газовых скважин в районе, известном как прибрежная равнина, с ограничениями.
"Ограничения на использование и заселение поверхности делают невозможным или нецелесообразным освоение <...> 162 тысяч гектаров земли, которые Министерство внутренних дел США планирует выставить на аукцион в этом месяце среди нефтяных и газовых бурильщиков", — передает агентство со ссылкой на судебный иск.
По данным агентства, в иске отмечается, что принятые администрацией Байдена меры "серьезно ограничат" поиск нефти и бурение скважин в будущем в Национальном Арктическом заповеднике. Власти Аляски требуют, чтобы суд отменил декабрьское решение администрации и запретил правительству выдавать договоры аренды на аукционе.
Как сообщает газета Anchorage Daily News, правительство США готовится провести сдачу земель под аренду нефтегазовым компаниям в Национальном Арктическом заповеднике в пятницу.