https://ria.ru/20250108/alyaska-1992790485.html

Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин

Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин - РИА Новости, 08.01.2025

Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин

Власти американского штата Аляска подали в суд на правительство действующего президента страны Джо Байдена за предоставление в декабре ограниченных прав на... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:08:00+03:00

2025-01-08T09:08:00+03:00

2025-01-08T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Власти американского штата Аляска подали в суд на правительство действующего президента страны Джо Байдена за предоставление в декабре ограниченных прав на бурение скважин в прибрежной равнине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на судебный документ.По данным агентства, адвокаты, представляющие Аляску, подали в иск в окружной суд штата в понедельник. В документе оспаривается решение федерального правительства США от декабря 2024 года о предоставлении прав на бурение нефтяных и газовых скважин в районе, известном как прибрежная равнина, с ограничениями. "Ограничения на использование и заселение поверхности делают невозможным или нецелесообразным освоение <...> 162 тысяч гектаров земли, которые Министерство внутренних дел США планирует выставить на аукцион в этом месяце среди нефтяных и газовых бурильщиков", — передает агентство со ссылкой на судебный иск. По данным агентства, в иске отмечается, что принятые администрацией Байдена меры "серьезно ограничат" поиск нефти и бурение скважин в будущем в Национальном Арктическом заповеднике. Власти Аляски требуют, чтобы суд отменил декабрьское решение администрации и запретил правительству выдавать договоры аренды на аукционе.Как сообщает газета Anchorage Daily News, правительство США готовится провести сдачу земель под аренду нефтегазовым компаниям в Национальном Арктическом заповеднике в пятницу.

https://ria.ru/20250108/tramp-1992784716.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аляска, сша, джо байден