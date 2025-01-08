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Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин - РИА Новости, 08.01.2025
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09:08 08.01.2025 (обновлено: 15:50 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/alyaska-1992790485.html
Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин
Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин - РИА Новости, 08.01.2025
Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин
Власти американского штата Аляска подали в суд на правительство действующего президента страны Джо Байдена за предоставление в декабре ограниченных прав на... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:08:00+03:00
2025-01-08T15:50:00+03:00
в мире
аляска
сша
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Власти американского штата Аляска подали в суд на правительство действующего президента страны Джо Байдена за предоставление в декабре ограниченных прав на бурение скважин в прибрежной равнине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на судебный документ.По данным агентства, адвокаты, представляющие Аляску, подали в иск в окружной суд штата в понедельник. В документе оспаривается решение федерального правительства США от декабря 2024 года о предоставлении прав на бурение нефтяных и газовых скважин в районе, известном как прибрежная равнина, с ограничениями. "Ограничения на использование и заселение поверхности делают невозможным или нецелесообразным освоение &lt;...&gt; 162 тысяч гектаров земли, которые Министерство внутренних дел США планирует выставить на аукцион в этом месяце среди нефтяных и газовых бурильщиков", — передает агентство со ссылкой на судебный иск. По данным агентства, в иске отмечается, что принятые администрацией Байдена меры "серьезно ограничат" поиск нефти и бурение скважин в будущем в Национальном Арктическом заповеднике. Власти Аляски требуют, чтобы суд отменил декабрьское решение администрации и запретил правительству выдавать договоры аренды на аукционе.Как сообщает газета Anchorage Daily News, правительство США готовится провести сдачу земель под аренду нефтегазовым компаниям в Национальном Арктическом заповеднике в пятницу.
https://ria.ru/20250108/tramp-1992784716.html
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в мире, аляска, сша, джо байден
В мире, Аляска, США, Джо Байден
Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин

Аляска подала в суд на администрацию Байдена из-за ограничения бурения скважин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Власти американского штата Аляска подали в суд на правительство действующего президента страны Джо Байдена за предоставление в декабре ограниченных прав на бурение скважин в прибрежной равнине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на судебный документ.
По данным агентства, адвокаты, представляющие Аляску, подали в иск в окружной суд штата в понедельник. В документе оспаривается решение федерального правительства США от декабря 2024 года о предоставлении прав на бурение нефтяных и газовых скважин в районе, известном как прибрежная равнина, с ограничениями.
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"Ограничения на использование и заселение поверхности делают невозможным или нецелесообразным освоение <...> 162 тысяч гектаров земли, которые Министерство внутренних дел США планирует выставить на аукцион в этом месяце среди нефтяных и газовых бурильщиков", — передает агентство со ссылкой на судебный иск.
По данным агентства, в иске отмечается, что принятые администрацией Байдена меры "серьезно ограничат" поиск нефти и бурение скважин в будущем в Национальном Арктическом заповеднике. Власти Аляски требуют, чтобы суд отменил декабрьское решение администрации и запретил правительству выдавать договоры аренды на аукционе.
Как сообщает газета Anchorage Daily News, правительство США готовится провести сдачу земель под аренду нефтегазовым компаниям в Национальном Арктическом заповеднике в пятницу.
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В миреАляскаСШАДжо Байден
 
 
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