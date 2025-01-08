https://ria.ru/20250108/abhazija-1992806438.html

В Абхазии увеличили время веерных отключений электроэнергии

В Абхазии увеличили время веерных отключений электроэнергии - РИА Новости, 08.01.2025

В Абхазии увеличили время веерных отключений электроэнергии

Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличено на два часа, теперь электроснабжение в республике будет отключаться на шесть часов каждые сутки,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:23:00+03:00

2025-01-08T13:23:00+03:00

2025-01-08T13:23:00+03:00

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СУХУМ, 8 янв - РИА Новости. Время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличено на два часа, теперь электроснабжение в республике будет отключаться на шесть часов каждые сутки, сообщили РИА Новости в компании "Черноморэнерго". "В Абхазии увеличили время веерных отключений электроэнергии на два часа. Теперь свет в республике будут отключать на 6 часов, по два часа три раза в сутки", - сообщили в компании. Как рассказали в энергокомпании, увеличение времени отключений связано с необходимостью экономить электроэнергию, предоставленную в рамках гуманитарных поставок из России. "Время отключений пришлось увеличить, чтобы сэкономить объем электричества, который на безвозмездной основе был предоставлен Россией. 327 миллионов киловатт часов необходимо растянуть до весны, когда ИнгурГЭС сможет в полной мере обеспечивать Абхазию электричеством", - сообщили в "Черноморэнерго". С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

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абхазия, россия, в мире, жкх