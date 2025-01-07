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"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос - РИА Новости, 07.01.2025
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20:18 07.01.2025 (обновлено: 20:23 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/vifleem-1992764618.html
"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос
"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос - РИА Новости, 07.01.2025
"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос
Госкорпорация "Роскосмос" поздравила верующих с праздником Рождества Христова, опубликовав в своем Telegram-канале снимок города Вифлеем, переданный со спутника РИА Новости, 07.01.2025
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вифлеем
россия
москва
владимир путин
иисус христос
роскосмос
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" поздравила верующих с праздником Рождества Христова, опубликовав в своем Telegram-канале снимок города Вифлеем, переданный со спутника "Ресурс-П"."Центром (Вифлеема — прим. ред.) является Базилика Рождества Христова — одна из главных христианских святынь", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, первый храм над местом рождения Иисуса Христа в городе Вифлеем был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались.Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлеем.Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html
https://ria.ru/20250107/putin-1992703743.html
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вифлеем, россия, москва, владимир путин, иисус христос, роскосмос, георгий победоносец
Вифлеем, Россия, Москва, Владимир Путин, Иисус Христос, Роскосмос, Георгий Победоносец
"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос

"Роскосмос" показал фото города Вифлеем со спутника "Ресурс-П"

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramСнимок города Вифлеема, расположенного на территории Западного берега реки Иордан
Снимок города Вифлеема, расположенного на территории Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Снимок города Вифлеема, расположенного на территории Западного берега реки Иордан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" поздравила верующих с праздником Рождества Христова, опубликовав в своем Telegram-канале снимок города Вифлеем, переданный со спутника "Ресурс-П".
"Центром (Вифлеема — прим. ред.) является Базилика Рождества Христова — одна из главных христианских святынь", — говорится в публикации.
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождество Христово в 2025 году
Вчера, 10:35
Как следует из сообщения, первый храм над местом рождения Иисуса Христа в городе Вифлеем был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались.
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлеем.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
Владимир Путин на Рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров
Вчера, 02:23
 
ВифлеемРоссияМоскваВладимир ПутинИисус ХристосРоскосмосГеоргий Победоносец
 
 
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