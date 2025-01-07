https://ria.ru/20250107/vifleem-1992764618.html

"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос

"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос - РИА Новости, 07.01.2025

"Роскосмос" в Рождество показал город, где родился Христос

Госкорпорация "Роскосмос" поздравила верующих с праздником Рождества Христова, опубликовав в своем Telegram-канале снимок города Вифлеем, переданный со спутника РИА Новости, 07.01.2025

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" поздравила верующих с праздником Рождества Христова, опубликовав в своем Telegram-канале снимок города Вифлеем, переданный со спутника "Ресурс-П"."Центром (Вифлеема — прим. ред.) является Базилика Рождества Христова — одна из главных христианских святынь", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, первый храм над местом рождения Иисуса Христа в городе Вифлеем был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались.Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлеем.Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html

https://ria.ru/20250107/putin-1992703743.html

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вифлеем, россия, москва, владимир путин, иисус христос, роскосмос, георгий победоносец