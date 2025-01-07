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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 - РИА Новости, 07.01.2025

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126

Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.01.2025

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, передает агентство Синьхуа."Погибли 126 человек и 188 получили ранения", — говорится в публикации.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 95 погибших и 130 пострадавших.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.

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