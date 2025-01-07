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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 - РИА Новости, 07.01.2025
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17:17 07.01.2025 (обновлено: 17:35 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tibet-1992751284.html
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 - РИА Новости, 07.01.2025
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126
Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:17:00+03:00
2025-01-07T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, передает агентство Синьхуа."Погибли 126 человек и 188 получили ранения", — говорится в публикации.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 95 погибших и 130 пострадавших.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.
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в мире, тибет, китай, си цзиньпин
В мире, Тибет, Китай, Си Цзиньпин
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126

В результате землетрясения в Тибете погибли 126 человек, 188 пострадали

© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Тибете
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, передает агентство Синьхуа.
"Погибли 126 человек и 188 получили ранения", — говорится в публикации.
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения
Вчера, 09:04
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 95 погибших и 130 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете
Вчера, 13:58
 
В миреТибетКитайСи Цзиньпин
 
 
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