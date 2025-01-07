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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95 - РИА Новости, 07.01.2025

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95

Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 95 человек, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T11:12:00+03:00

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ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 95 человек, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти."По состоянию на 15:00 (10:00 мск) землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек", — указано в материале.Еще 130 человек получили травмы.До этого сообщалось о 53 погибших и 62 пострадавших.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.

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Разрушения в Тибете после сильного землетрясения Землетрясение произошло в округе в округе Тингри префектуры Шигадзе сегодня утром, сообщает государственное агентство «Синьхуа». Магнитуда составила 6,8. Китайские власти подтвердили гибель 53 человек. Еще 62 человека пострадали. 2025-01-07T11:12 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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