Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95
В результате землетрясения в Тибете погибли 95 человек, 130 пострадали
© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Тибете
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 95 человек, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.
«
"По состоянию на 15:00 (10:00 мск) землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек", — указано в материале.
Еще 130 человек получили травмы.
До этого сообщалось о 53 погибших и 62 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
© Getty Images / VCG
Последствия землетрясения в Тибете.
Последствия землетрясения в Тибете.
© Getty Images / VCG
1 из 4
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете.
Последствия землетрясения в Тибете.
© Фото из соцсетей
2 из 4
© Getty Images / VCG
Последствия землетрясения в Тибете.
Последствия землетрясения в Тибете.
© Getty Images / VCG
3 из 4
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете.
Последствия землетрясения в Тибете.
© Фото из соцсетей
4 из 4
Последствия землетрясения в Тибете.
© Getty Images / VCG
1 из 4
Последствия землетрясения в Тибете.
© Фото из соцсетей
2 из 4
Последствия землетрясения в Тибете.
© Getty Images / VCG
3 из 4
Последствия землетрясения в Тибете.
© Фото из соцсетей
4 из 4
В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.