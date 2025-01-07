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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53 - РИА Новости, 07.01.2025
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Число погибших при землетрясении в Тибете на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб Тибетского... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T08:10:00+03:00
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ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Тибете на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения."По состоянию на 12:30 (7:30 мск. — Прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека", — говорится в заявлении штаба.Еще 62 человека получили травмы.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.Как указывало издание "Наньфан Жибао", есть погибшие в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья, более тысячи построек разрушены.Местное пожарно-спасательное управление направило более 1,5 тысячи спасателей для ведения поисково-спасательных работ.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.
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Разрушения в Тибете после сильного землетрясения
Землетрясение произошло в округе в округе Тингри префектуры Шигадзе сегодня утром, сообщает государственное агентство «Синьхуа». Магнитуда составила 6,8. Китайские власти подтвердили гибель 53 человек. Еще 62 человека пострадали.
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тибет, в мире, китай
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53, пострадали 62 человека
ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости.
Число погибших при землетрясении в Тибете на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек, сообщило агентство Синьхуа
со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения.
«
"По состоянию на 12:30 (7:30 мск. — Прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека", — говорится в заявлении штаба.
Еще 62 человека получили травмы.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг залегал на глубине десяти километров.
После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
Как указывало издание "Наньфан Жибао", есть погибшие в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья, более тысячи построек разрушены.
Местное пожарно-спасательное управление направило более 1,5 тысячи спасателей для ведения поисково-спасательных работ.
Председатель КНР Си Цзиньпин
распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.