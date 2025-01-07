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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53 - РИА Новости, 07.01.2025

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

Число погибших при землетрясении в Тибете на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб Тибетского... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T08:10:00+03:00

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ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Тибете на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения."По состоянию на 12:30 (7:30 мск. — Прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека", — говорится в заявлении штаба.Еще 62 человека получили травмы.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.Как указывало издание "Наньфан Жибао", есть погибшие в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья, более тысячи построек разрушены.Местное пожарно-спасательное управление направило более 1,5 тысячи спасателей для ведения поисково-спасательных работ.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.

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Разрушения в Тибете после сильного землетрясения Землетрясение произошло в округе в округе Тингри префектуры Шигадзе сегодня утром, сообщает государственное агентство «Синьхуа». Магнитуда составила 6,8. Китайские власти подтвердили гибель 53 человек. Еще 62 человека пострадали. 2025-01-07T08:10 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тибет, в мире, китай