https://ria.ru/20250107/samolet-1992750815.html

В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково

В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково - РИА Новости, 07.01.2025

В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета "ЮТэйр" (Utair) рейса Петербург – Самарканд,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:13:00+03:00

2025-01-07T17:13:00+03:00

2025-01-07T17:19:00+03:00

происшествия

ютэйр

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самарканд

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета "ЮТэйр" (Utair) рейса Петербург – Самарканд, причиной посадки послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-Петербург – Самарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт."Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр" совершило вынужденную посадку (следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд). Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – говорится в сообщении.Отмечается, что проверка организована Сургутской транспортной прокуратурой.ЮТэйр (UTair) – группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок.

https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html

санкт-петербург

самарканд

россия

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происшествия, ютэйр, санкт-петербург, самарканд, россия