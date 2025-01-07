В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково
Причиной экстренной посадки самолета во Внуково стала неисправность двигателя
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета "ЮТэйр" (Utair) рейса Петербург – Самарканд, причиной посадки послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-Петербург – Самарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт.
"Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр" совершило вынужденную посадку (следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд). Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка организована Сургутской транспортной прокуратурой.
ЮТэйр (UTair) – группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок.