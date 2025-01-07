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В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково - РИА Новости, 07.01.2025
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17:13 07.01.2025 (обновлено: 17:19 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/samolet-1992750815.html
В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково
В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково - РИА Новости, 07.01.2025
В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета "ЮТэйр" (Utair) рейса Петербург – Самарканд,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:13:00+03:00
2025-01-07T17:19:00+03:00
происшествия
ютэйр
санкт-петербург
самарканд
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета "ЮТэйр" (Utair) рейса Петербург – Самарканд, причиной посадки послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-Петербург – Самарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт."Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр" совершило вынужденную посадку (следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд). Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – говорится в сообщении.Отмечается, что проверка организована Сургутской транспортной прокуратурой.ЮТэйр (UTair) – группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок.
https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html
санкт-петербург
самарканд
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происшествия, ютэйр, санкт-петербург, самарканд, россия
Происшествия, ЮТэйр, Санкт-Петербург, Самарканд, Россия
В прокуратуре рассказали о причине экстренной посадки самолета во Внуково

Причиной экстренной посадки самолета во Внуково стала неисправность двигателя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в аэропорту "Внуково" самолета "ЮТэйр" (Utair) рейса Петербург – Самарканд, причиной посадки послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, на рейсе Санкт-ПетербургСамарканд сработала индикация стабилизатора, в интересах безопасности командир принял решение о посадке во "Внуково". Пассажиры и экипаж самолета не пострадали, для выполнения рейса готовится резервный борт.
"Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Установлено, что 7 января в аэропорту "Внуково" воздушное судно авиакомпании ПАО Авиакомпания "ЮТэйр" совершило вынужденную посадку (следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд). Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка организована Сургутской транспортной прокуратурой.
ЮТэйр (UTair) – группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок.
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ПроисшествияЮТэйрСанкт-ПетербургСамаркандРоссия
 
 
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